إسرائيل: باحثون من جامعة تل أبيب يقومون بتطوير تقنية لإنتاج طحالب ذات قيمة غذائية عالية

وفقا للتقنية فإن "الطحالب يمكن أن تشكل غذاءً طبيعيًا عالي الجود، مما يساعد على ضمان الأمن الغذائي للبشرية".

قام باحثون إسرائيليون من جامعة تل أبيب، بتطوير تقنية مبتكرة تمكن من إنتاج طحالب غنية جدًا بالمغذيات والبروتينات والألياف والمعادن لتلبية احتياجات الإنسان والحيوانات.

ووفقا لهذه التقنية التي نُشرت في مجلة "علوم الغذاء المبتكرة والتقنيات الناشئة"، فإن هذه "الطحالب يمكن أن تشكل غذاءً طبيعيًا عالي الجود، مما يساعد على ضمان الأمن الغذائي للبشرية".

وفي هذا السياق، قال أحد الباحثين دورون أشكنازي، "يمكن أن تحتوي الأعشاب البحرية على كميات كبيرة من البروتينات الأساسية والكربوهيدرات والمعادن، مما يوفر مصدرًا بديلاً ومستدامًا وصحيًا للغذاء من البحر"، وأضاف، "نهجنا هو تحويل مخلفات الأسماك الغنية بالمغذيات إلى سلسلة من أحواض استزراع الطحالب".

وقام الباحثون بتنمية ثلاثة أنواع من الطحالب المحلية بالقرب من مزارع الأسماك في ظل ظروف بيئية معينة، ولا تتطلب الزراعة البحرية وخاصة زراعة الأعشاب، مساحات شاسعة من الأرض أو المياه العذبة أو كميات كبيرة من الأسمدة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحافظ على الطبيعة والتوازن البيئي من خلال تقليل المخاطر البيئية.

وبدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في تقديم الدعم لتربية الأحياء المائية بسبب فوائدها البيئية، بما في ذلك تقليل خفض انبعاثات الغاز والبصمة الكربونية، وبالتالي فهو يساهم في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.