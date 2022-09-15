دراسة: منصة تويتر تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معاداة السامية

ارتبط المحتوى اللا سامي بشكل أساسي بما اعتبر مؤامرات الهيمنة على العالم اليهودي والصراع في الشرق الأوسط

ارتفع بشكل ملحوظ منسوب معاداة السامية على منصة تويتر وأصبحت أكثر شيوعًا من ذي قبل، وفقًا لدراسة جديدة أجراها معهد دراسة معاداة السامية المعاصرة (ISCA). فقد انتشرت بين عامي 2019 و 2020، أكثر من مليوني تغريدة معادية للسامية تعرضت لليهود أو لإسرائيل.

ارتبط المحتوى اللا سامي بشكل أساسي بما اعتبر مؤامرات الهيمنة على العالم اليهودي والصراع في الشرق الأوسط والمحرقة".

وأضافت الدراسة "نحن بحاجة إلى إجراء مزيد من البحث لتحديد مصادر الدعاية المعادية للسامية. يأتي بعضها من مجموعات النازيين الجدد والمنظمات المعادية للصهيونية والأنشطة التي ترعاها إيران".

زادت التغريدات حول اليهود بنسبة 11٪ في عام 2020 لتصل إلى 1،531،912 وخلال نفس الفترة زادت التغريدات المعادية للسامية عن اليهود إلى 14٪ من إجمالي التغريدات. كما أن وتيرة نشر التغريدات المعادية للسامية حول إسرائيل ملفتة على نحو أن كل خمس ثوانٍ تقريبًا نشرت تغريدة معادية في عام 2020.

غالبية التغريدات المعادية للسامية في المحادثات حول إسرائيل تتعلق بإنكار حق الشعب اليهودي بتقرير المصير، متبوعًا باستخدام الرموز والصور المرتبطة بمعاداة السامية الكلاسيكية في إشارة إلى الإسرائيليين (اليهود) أو إسرائيل ".

تظهر كلمة "فلسطيني" في كثير من الأحيان في المحادثات على تويتر المتعلقة بإسرائيل، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة مقرها جامعة إنديانا. في المنشورات المعادية للسامية، كلمة "أبرتهايد" شائعة، في حين أن الأحاديث التي لا تعتبر معادية للسامية غالبًا ما تحتوي على كلمة "سلام".

كان العام الماضي عامًا بارزًا فيما خص معاداة السامية، وفقًا للتقرير السنوي الثامن والعشرين لمركز دراسة اليهودية الأوروبية المعاصرة في كلية العلوم الإنسانية بجامعة تل أبيب.