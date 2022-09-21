هل يمكن شحن سيارة كهربائية في 10 دقائق؟ العالم المغربي رشيد اليزمي يجيب على ذلك

بعد عشر سنوات، ستكون أغلب السيارات من النوع الكهربائي؛ وبالتالي يجب التركيز في المغرب على إنتاج الطاقة

تمكن العالم والمهندس المغربي رشيد اليزمي، من اختراع بطارية ليثيوم لا يستغرق شحنها سوى10 دقائق لشحن سيارة كهربائية، مبرزا أنه رقم قياسي لم يكن متاحا في السابق، وقال"مستقبلا سيتم التركيز على كل ما هو كهربائي"

وأشار إلى أنه "بعد عشر سنوات، ستكون أغلب السيارات من النوع الكهربائي؛ وبالتالي يجب التركيز في المغرب على إنتاج الطاقة النظيفة، والتفكير في طريقة خزنها واستعمالها في السيارات الكهربائية"

وأكد رشيد اليزمي إلى أن "بطاريات الليثيوم تستعمل كطاقة من أجل تنقل السيارة الكهربائية"

جاءت تصريحات رشيد اليزمي لموقع” اليوم 24″ المغربي، على هامش انعقاد منتدى رقمنة الانتقال الطاقي، بأنه سيتم مستقبلا العمل في مجال الطاقة في ميادين عدة، بداية من إنتاج الطاقة النظيفة مرورا بما يسمى خزن الطاقة.

وأكد أن المغرب يتمتع بمؤهلات طبيعية هامة تستعمل في بطاريات الليثيوم، وبفضل ذلك وقع المغرب اتفاقيات مع دول أجنبية وعربية وإفريقية.