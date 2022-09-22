إسرائيل تروج لتكنولوجيا المناخ في جناح مؤتمر الأمم المتحدة COP27 المزمع انعقاده في شرم الشيخ

تم اختيار الشركات العشر المشاركة والمختصة في المناخ من بين 100 شركة مرشحة،وتم الإعلان عن أسماء الفائزين

ستقوم إسرائيل بالترويج لعشر شركات رائدة في مجال تكنولوجيا المناخ وستقدم أكثر من 30 حدثا في جناح مخصص لها في مؤتمر الأمم المتحدة COP27 ، الذي سيعقد في منتجع شرم الشيخ المصري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيتم افتتاح جناح إسرائيل في شرم الشيخ الممول من ثماني وزارات في 7 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل في منطقة الابتكار بالمؤتمر، وستشمل المساحة "شارع تكنولوجي" يضم عشر شركات إسرائيلية، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات تتسع لـ 40 مقعدا وقاعة اجتماعات.

وتم اختيار الشركات العشر المشاركة والمختصة في المناخ من بين 100 شركة مرشحة،وتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتم اختيارها، أمس الأربعاء في نهاية أول مؤتمر لتكنولوجيا المناخ في إسرائيل، نظمته بلانيتيك، مجتمع ابتكاري إسرائيلي غير ربحي.

تم اختيار الشركات العشر وفقا لمعايير معين ، مثل تأثير المناخ الحالي، والتأثيرات المناخية المحتملة، والابتكار التكنولوجي، والفريق والقيادة، والإمكانات الاقتصادية، فضلا عن الوضع والأهمية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وكانت الحكومة الإسرئايلية قد وافقت في وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة بقيمة 866 مليون دولار لتعزيز الابتكار المناخي.