السعودية ترسل أول رائدة فضاء للمحطة الدولية في 2023

يتضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء والذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030، رحلات طويلة وقصيرة

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الخميس، برنامج المملكة لرواد الفضاء، ويتضمن إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجّل المملكة بذلك حدثاً تاريخياً مهماً من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء في مهام لخدمة البشرية، حيث تنطلق أول الرحلات في العام 2023.

ويتضمن برنامج السعودية لرواد الفضاء والذي يأتي كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030، رحلات طويلة وقصيرة المدى والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالمياً والإسهام في الأبحاث التي تصبّ في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولية مثل الصحة والاستدامة وتكنولوجيا الفضاء.

وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياساً لتفوق الدول وتنافسيتها عالمياً في العديد من المجالات مثل التقدم التكنولوجي والهندسي والبحث العلمي والابتكار.

الجدير بالذكر أن السعودية تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء خلال الأشهر القادمة، والتي ستقدم عرضاً مفصلاً لجميع برامج الفضاء السعودية وأهدافها التي تسهم في خدمة الإنسانية.

ومر 37 عاما على صعود الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء في عام 1985، ليكون أول رائد فضاء عربي ومسلم. ومنذ هذه الرحلة التي دشنت في عام 1985 انتقال العرب من مراقبة ما يحدث في هذا المجال إلى المشاركة فيه، شهدت السعودية الكثير من الخطوات التي رسخت أقدامها في هذا المجال، وهو الأمر الذي تكلل في عام 2018 بصدور الأمر الملكي بإنشاء "الهيئة السعودية للفضاء"، وتعيين الأمير سلطان نفسه رئيساً لها.