ماليزيا وإندونيسيا معنيتان بشراء طائرات تركية بدون طيار

أثبتت الطائرات بدون طيار نجاحها في العديد من النزاعات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وسوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو يوم الاثنين إن ماليزيا وإندونيسيا مهتمتان بشراء طائرات مسيرة مسلحة من إنتاج شركة بايكار التركية الدفاعية.

أثبتت الطائرات بدون طيار نجاحها في العديد من النزاعات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وسوريا وليبيا.

تبدي العديد من الدول الآسيوية، وخاصة ماليزيا وإندونيسيا، اهتمامًا كبيرًا بمنتجات صناعة الدفاع. وقال شاووش أوغلو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في طوكيو حيث جاء لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي "يجري العمل على توقيع الاتفاقيات".

وأضاف الوزير: "سنلبي بكل سرور حاجة اليابان للطائرات بدون طيار".

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ذكرت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أنه تم تسليم 20 طائرة بدون طيار مسلحة من قبل بايكار إلى الإمارات العربية المتحدة ومن المتوقع شراء المزيد. وتم تجهيز الطائرات بدون طيار بقنابل خارقة للدروع موجهة بالليزر ما سيمكن الإمارات من التصدي لهجمات الطائرات بدون طيار المتكررة على منشآتها النفطية ومدنها من قبل المقاتلين المدعومين من إيران.

وأشارت مصادر في الوقت نفسه إل أن السعودية التي تواجه خطرًا ممثلا من قبل الحوثيين شاركت في مفاوضات مع أنقرة لشراء طائرات Bayraktar TB2 بدون طيار من Baykar. كما أرادت السعودية إنشاء مصنع لتصنيعها، بحسب المصدر.

ونشر في وقت سابق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري أن بايكار يخطط لإنتاج عدد أكبر من الطائرات بدون طيار TB2 في عام 2023 مقارنة بجميع السنوات السابقة مجتمعة، مما يزيد العدد إلى 500. حتى الآن، أبرمت Baykar صفقات تصدير مع 24 دولة.