ماليزيا وإندونيسيا معنيتان بشراء طائرات تركية بدون طيار

قال وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو يوم الاثنين إن ماليزيا وإندونيسيا مهتمتان بشراء طائرات مسيرة مسلحة من إنتاج شركة بايكار التركية الدفاعية.

أثبتت الطائرات بدون طيار نجاحها في العديد من النزاعات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وسوريا وليبيا.

تبدي العديد من الدول الآسيوية، وخاصة ماليزيا وإندونيسيا، اهتمامًا كبيرًا بمنتجات صناعة الدفاع. وقال شاووش أوغلو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في طوكيو حيث جاء لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي "يجري العمل على توقيع الاتفاقيات".

وأضاف الوزير: "سنلبي بكل سرور حاجة اليابان للطائرات بدون طيار".