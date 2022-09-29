شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية تزود تايلاند بطائرات مسيرة بعقد قيمته 120 مليون دولار

العقد يشمل تزويد تايلاند بقدرات تدريبية على استخدام الأنظمة، ورادارا بحريا وحمولات كهروضوئية ومعدات اتصالات

أعلنت شركة أنظمة إلبيط (Elbit Systems ) الإسرائيلية، أنها فازت بعقد قيمته 120 مليون دولار لتجهيز البحرية الملكية التايلاندية بنظام هيرمس 900 للطائرات المسيرة البحرية.

وقالت بأن العقد يشمل تزويد تايلاند بقدرات تدريبية على استخدام الأنظمة، ورادارًا بحريًا وحمولات كهروضوئية ومعدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية وطوافات نجاة قابلة للنشر وإمكانيات أخرى وسيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، ولم يحدد الإعلان عدد الطائرات المسيرة التي تم شراؤها.

ووفقا لشركة أنظمة إلبيط، تخطط البحرية الملكية التايلاندية لاستخدام نظام هيرميس 900 في أعماق البحار والبعثات الساحلية.

ومن جهته قال العضو المنتدب لأنظمة إلبيط يورام شمولي، "هذا تصويت آخر على الثقة في عائلة هيرميس، نحن نشهد طلبًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم على حلولنا غير المأهولة التي يمكن أن تندمج بشكل فعال في الأنشطة التشغيلية لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات في التطور المستمر".

جدير بالذكر قام أكثر من 20 عميلًا حول العالم بشراء الطائرات المسيرة من عائلة هيرميس، بما في ذلك والمملكة المتحدة وسويسرا وكندا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل وتشيلي والمكسيك.