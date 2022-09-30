الهايتك الاسرائيلي يتجند لحل النقص في القوى العاملة

منصة تكنولوجية ستربط بين شركات الهايتك والمجتمعات التي تعاني من نقص في التمثيل ومنها المجتمع العربي

بدعم العشرات من شركات الهايتك الرائدة، من بينها: جوجل، سيسكو، ارميس، فالو التو نتووركس وريسكيبيد، تم اطلاق مبادرة إسرائيلية التي ستنمي المواهب التي تعاني من نقص في التمثيل والضواحي الإجتماعية ومن ضمنها المجتمع العربي.

وذلك بواسطة برنامج تخصص فريد وعابر للشركات، وتهدف المنصةالى ملء آلاف الوظائف الشاغرة عن طريق البحث وتنسيب المواهب الموجودة "تحت الرادار".

تسعى المنصة التكنولوجية الجديدة، التي يقف وراءها عدد من الأسماء المعروفة والأكثر احتراما في النظام البيئي المحلي، لمنح حل لنقص القوى العاملة في الهايتك في اسرائيل، من خلال ريادة التغيير الأساسي في عملية البحث، التصنيف وتنسيب المواهب من المجتمع العربي والدرزي واليهود المتدينين والمجتمع الأثيوبي والمجتمعات الموجودة في الضواحي.

في هذه الأيام، يتم إطلاق المبادرة، التي تعمل بالتعاون مع ذراع العمل في وزارة الاقتصاد لتجربة أولية، في إطارها يتم تصنيف مئات المرشحين لوظائف تطوير، وخلال عدة أسابيع سيدخلون الى برنامج تخصص.

وقال ليعاد أچمون، شريك في اينسايت بارتنرز: "كمستثمر رائد في اسرائيل، أرى أهمية كبرى في تنوع المزيج البشري الذي يكون الشركات التي ننظر في الاستثمار بها، مثل تلك التي كنا قد استثمرنا بها. توسيع تمثيل المجتمعات في شركات الهايتك يعبر ليس فقط عن الثقافة التنظيمية الأفضل انما بالنتائج العملية. نحن نفخر بالمشاركة في المبادرة المباركة ل- Place-IL كشريك استراتيجي ومقنع بوجود سبب وجيه للاعتقاد بأن التغيير للأفضل قد بدأ بالفعل".