البنك الدولي يمنح مصر 400 مليون دولار لقطاع النقل واللوجستيات

يعد قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر بنسبة 19 بالمائة

قال البنك الدولي يوم الإثنين إنه سيقدم لمصر 400 مليون دولار لتطوير قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل ودعم التحول نحو خفض انبعاثات الكربون على خط السكك الحديدية الإسكندرية-6 اكتوبر- القاهرة الكبرى.

وتشمل خطة تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني من الزحام.

ويفيد موقع العربية أن هذه التفريعة ستوفر قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 اكتوبر الجاف المنشأ حديثًا، مع مسار بديل إلى الغرب من القاهرة. وبحلول عام 2030 سيكون بالإمكان تشغيل هذه التفريعة بحركة 15 قطارا للحاويات يوميا، يتبع ذلك تسيير نحو 50 قطارا بحلول عام 2060.

ويعد قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر بنسبة 19 بالمائة، بعد قطاع الطاقة. كما أن استخدام القطارات لنقل الحاويات والشحنات الأخرى له بصمة كربونية أقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى البرية.

ويقدر البنك الدولي أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاما.

وقال البنك الدولي أيضًا إنه سيساعد القاهرة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين السكك الحديدية من خلال إنشاء نظام مشابه لرسوم الطرق، مما يسمح للقطارات المملوكة للقطاع الخاص بالعمل على المسارات الوطنية مقابل رسوم.

وأفادت وزارة التعاون الدولي المصرية إن محفظة تمويل التنمية الجارية بين مصر والبنك الدولي تشمل 15 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار. ويشمل مبادرات في مجال الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وريادة الأعمال.