جائزة نوبل للكيمياء 2022 : ثلاثي أمريكي دنماركي يحرزون الجائزة لتطويرهم "الكيمياء النقرية"

منحت الجائزة "لابتكارهم + الكيمياء النقرية + والكيمياء المتعامدة البيولوجية"وبات شاربلس 5 يفوز بالجائزة مرتين

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن منح جائزة نوبل للكيمياء عن عام 2022، مناصفةً، لثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس، مكافأة على ما أنجزوه في تطوير ما يعرف "بالكيمياء النقرية"، وفرع آخر من الكيمياء يدرس التفاعلات التي تحصل داخل الأنظمة الحية.

وبهذا التتويج، يكون عالم الكيمياء الأميركي، باري شاربلس، خامس شخص يتمكن من إحراز جائزتين اثنتين من نوبل، ومنذ بدء تسليم الجائزة.تستمر الجوائز الأدبية، غدا الخميس، وسيتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام 2022 الجمعة الوشيك، والجوائز تحمل جائزة نقدية تقارب 900 ألف دولار

وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم + الكيمياء النقرية + والكيمياء المتعامدة البيولوجية". وبات باري شاربلس (81 عاما) خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.

وفاز شاربلس، 81 عاما بجائزة نوبل عام 2001 وهو الآن خامس شخص يحصل على الجائزة مرتين. قال أكفيست إنه اقترح أولاً فكرة ربط الجزيئات باستخدام "أبازيم" كيميائية في مطلع الألفية.

وجد ميلدال ، 68 عامًا ، بشكل مستقل أول مرشحين من هذا القبيل يمكن أن يلتصقوا ببعضهم البعض بسهولة ولكن ليس مع الجزيئات الأخرى ، مما يؤدي إلى تطبيقات في تصنيع الأدوية والبوليمرات.

وقالت لجنة نوبل إن بيرتوزي ، 55 عامًا ، "نقل كيمياء النقر إلى مستوى جديد" من خلال إيجاد طريقة لجعل العملية تعمل داخل الكائنات الحية دون تعطيلها ، وذلك باستخدام طريقة جديدة تُعرف باسم التفاعلات المتعامدة الحيوية.

بدأ أسبوع من إعلانات نوبل برايس يوم الاثنين حيث تسلم العالم السويدي سفانتي بابو جائزة في الطب وفاز ثلاثة علماء بجائزة في الفيزياء.