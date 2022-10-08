شركة ميتا تحذر من اختراق حسابات أكثر من مليون مستخدم لـ"فيسبوك" بواسطة تطبيقات "مفخخة"

كانت الشركة الأم لشبكتي "فيسبوك" و"انستغرام" قد رصدت منذ بداية السنة أكثر من 400 تطبيق خبيث

كشفت شركة "ميتا" أن مليون شخص من مستخدمي "فيسبوك" تم اختراق حساباتهم، وذلك بعد تنزيلهم أو استخدامهم لتطبيق خبيث، مصمم لسرقة مفاتيح حساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعية "فيسبوك".

وقال مدير قسم الأمن السيبراني في ميتا: "سنُخطِر مليون شخص بهذا التحذير لكن ليس بالضرورة أن تكون حساباتهم قد اختُرقت".

وكانت الشركة الأم لشبكتي "فيسبوك" و"انستغرام" قد رصدت منذ بداية السنة أكثر من 400 تطبيق خبيث متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" من آبل وأندرويد من غوغل، وأوضحت في بيان لها أن "هذه التطبيقات كانت موجودة في غوغل وأبل.

ومن جانبه، كتب متحدث باسم "غوغل" أن "اياً من التطبيقات التي حددها التقرير لم يعد متاحاً في الوقت الراهن على متجر غوغل بلاي"، وأفادت "غوغل" بأنها حذفت من متجرها معظم التطبيقات التي أبلغت عنها "ميتا".

بدورها أكدت "آبل" أن 45 فقط من 400 تطبيق تعمل بنظام "آي أو إس" قد اخترقت وأنها حُذفت من متجر التطبيقات، ويتعلق أكثر من 40 في المئة من التطبيقات التي كشفت عنها "ميتا" بتحرير الصور، في حين يقتصر بعضها الآخر على مهام بسيطة كتحويل الهاتف مصباحاً يدوياً.

وتبدو تلك التطبيقات أدوات لتحرير الصور وألعاب وشبكات افتراضية وخدمات أخرى، وبمجرد تنزيلها وتثبيتها على الهاتف، تطلب من المستخدمين إدخال بيانات حساباتهم على فيسبوك بهدف تمكين المتسللين من اختراق الحسابات."

ونصحت ميتا المستخدمين بتوخي الحذر من التطبيقات التي تطلب بيانات التعريف من دون سبب وجيه، أو تقدم وعوداً خيالية.