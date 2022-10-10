تقرير: قراصنة روس نفذوا هجمات الكترونية ضد مطارات في الولايات المتحدة

القراصنة الروس قاموا بتعطيل عدد من المواقع الالكترونية من الجو خلال 14 هجوم

قام مجموعة من القراصنة الروس بتنفيذ هجمات الكترونية ضد مطارات في الولايات المتحدة، وبحسب صحيفة "الاندبندنت" البريطانية قام القراصنة المشتبه بتنفيذهم الهجوم بتعطيل عدد من المواقع الألكترونية من الجو، بما في ذلك موقع مطار لا غوارديا في نيويورك ومطار شيكاغو الدولي.

في غضون ذلك، أبلغ مطار لا غوارديا وكالة السايبر لأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة عن الاخفاقات الأولى التي وقعت صباح اليوم خلال عملية هجوم السايبر، وتضرر خلالها أكثر من 12 موقعا خلال 14 هجوما مختلفا خلال اليوم، ايضا من بين المواقع الألكترونية التابعة للمطارات التي تضررت ، يمكن ايحاد مطار لوس انجلس الدولي، مطار اطلنطا الدولي وغيرها.

يشار إلى أن هذه هي ليست المرة الاولى التي تتهم خلالها روسيا بتنفيذ هجوم سايبر ضد بنية تحتية حيوية في دول أجنبية. حيث أنه في شهر أيار/مايو الماضي زعمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن روسيا كانت من وراء هجوم ألكتروني ضخم وقع بداية الحرب في أوكرانيا، ضد شبكة انترنت عبر الأقمار الصناعية. هذا الهجوم أدى الى توقف الآلاف من أجهزة المودم عن الاتصال عبر الانترنت.