كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أمس الثلاثاء، أن الاختبار الذي أجرته للاصطدام بكويكب يقع على بعد ملايين الكيلومترات، الشهر الماضي، نجح في تغيير مداره.

وقال مدير "ناسا"، بيل نيلسون، من مقر الوكالة بواشنطن: "تُظهر هذه المهمة أن "ناسا" تحاول أن تكون جاهزة لأي شيء يلقي به الكون علينا"، حسب موقع الحرة.

وكانت في في 26 سبتمبر/أيلول، اصطدمت مركبة فضائية تابعة لـ"ناسا"، بكويكيب "ديمورفوس" في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية طريقة منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

وأوجدت المركبة الفضائية حفرة في الكويكب جراء الاصطدام به، وانطلق الحطام في الفضاء، ما ترك أثرا يشبه المذنب من الغبار والأنقاض يمتد لعدة آلاف من الأميال.