قال مدير "ناسا"، بيل نيلسون: "تُظهر هذه المهمة أن "ناسا" تحاول أن تكون جاهزة لأي شيء يلقي به الكون علينا

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، أمس الثلاثاء، أن الاختبار الذي أجرته للاصطدام بكويكب يقع على بعد ملايين الكيلومترات، الشهر الماضي، نجح في تغيير مداره.

وقال مدير "ناسا"، بيل نيلسون، من مقر الوكالة بواشنطن: "تُظهر هذه المهمة أن "ناسا" تحاول أن تكون جاهزة لأي شيء يلقي به الكون علينا"، حسب موقع الحرة.

وكانت في في 26 سبتمبر/أيلول، اصطدمت مركبة فضائية تابعة لـ"ناسا"، بكويكيب "ديمورفوس" في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية طريقة منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

وأوجدت المركبة الفضائية حفرة في الكويكب جراء الاصطدام به، وانطلق الحطام في الفضاء، ما ترك أثرا يشبه المذنب من الغبار والأنقاض يمتد لعدة آلاف من الأميال.

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وكان "ديمورفوس" البالغ قطره حوالي 160 مترا "لا يشكل أي خطر على الأرض"، وأطلقت "ناسا" على المهمة اسم "دابل أسترويد ريدايركشن تست" وهي أول مهمة "للدفاع عن الكوكب" كما أنها أول اختبار يجري في الفضاء الخارجي لهذه التقنية.

واستغرق الأمر أياما من ملاحظات التلسكوب لتحديد مدى تأثير الاصطدام في تغيير مسار الكويكب حول كويكب آخر أكبر حجما.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن "ديمورفوس" يبدو على شكل "فقاعة" غير واضحة في التلسكوبات، والمرة الأولى التي ألقى فيها سكان الأرض نظرة فاحصة عليه كانت قبل الاصطدام.