حسابات على "فيسبوك" تفقد ملايين المتابعين بدون سبب

بلغ عدد متابعي مارك زوكربيرغ، اليوم الأربعاء، حوالي 10 آلاف متابع بدلاً من 119 مليوناً

عرفت ملايين الحسابات في "فيسبوك"، بما فيها حساب مارك زوكربيرغ مؤسس الموقع، ومشاهير آخرون، ومؤسسات إعلامية، مطلع الشهر الجاري، انخفاضاً مفاجئاً في أعداد متابعيها، ومن دون سبب معروف.

وبلغ عدد متابعي مارك زوكربيرغ، اليوم الأربعاء، حوالي 10 آلاف متابع بدلاً من 119 مليوناً، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ذلك ‏دون أن تصدر الشركة أي تعليق، كما أن مؤسس الموقع هو الآخر لا يزال يلوذ بالصمت، حسب موقع العربية.

وحسب صحيفة نيوزويك الأمريكية، فإن البعض أرجع هذا الانخفاض إلى حذف شركة التواصل الاجتماعي لحسابات زائفة، وأكد كثير من متابعي موقع "فيسبوك"، في منشورات على حساباتهم، أنهم فقدوا آلافاً من متابعيهم فجأة.

بدورها خسرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، 6225 متابعا الاثنين الماضي و4944 أمس الثلاثاء، فيما خسرت صحيفة "نيويورك بوست" الاثنين الماضي 8200 متابعا و4378 في اليوم الذي يليه، ومثلها خسرت صحيفة "واشنطن بوست" ما مقداره 5804 الاثنين، ثم 4337 الثلاثاء.

وكان موقع فيسبوك قد اتخذ في أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضي، إجراءات ضد 1.4 مليار حساب يشتبه في زيفها، وفقاً لتقريره الخاص بتنفيذ المعايير. وفي الأشهر 3 التي تسبق هذه الفترة، حذف 1.6 مليار "حساب وهمي".

وكانت شركة "ميتا" قد كشفت أن مليون شخص من مستخدمي "فيسبوك" تم اختراق حساباتهم، وذلك بعد تنزيلهم أو استخدامهم لتطبيق خبيث، مصمم لسرقة مفاتيح حساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعية "فيسبوك".