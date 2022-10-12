السيارة الطائرة "اكس 2" تجري أولى رحلاتها التجريبية في سماء دبي

هذه الطائرة قادرة على حمل راكبين ويتم رفعها باستخدام ثمانية مراوح

أجرت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الصينية (Xpeng Inc) أمس الثلاثاء في دبي أول رحلة تجريبية عامة لمركبتها الطائرة.

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وبحسب موقع "الحرة" حلقت السيارة الطائرة مدة 90 دقيقة، وهي خالية من أي إنسان، واعربت "شيوبينغ" عن رضاها من نتائج التجربة الأولية ومن ردود فعل الأشخاص الذين تواجدوا في المكان وقالوا إن "هذا أساس مهم للجيل القادم من السيارات الطائرة".

المركبة من طراز "X2"، هي عمليا مركبة تشبه طائرة بدون طيار، يوجد بها مقعدين ويتم رفعها عن طريق ثمانية مراوح، اثنين بكل زاوية للمركبة. وقال المدير العام لقسم الطيران في شركة "شيوبينغ" :"إننا نتخذ خطوة بعد خطوة استعدادا للدخول الى السوق الدولية" وأضاف :"إخترنا أن نجري تجربتنا في دبي لأنها المدينة الأكثر تطورا في العالم".

ويزجد في النموذج XPeng X2 وضعين للقيادة: يدوي وذاتي القيادة (بدون سائق)، وهذه المركبة قادرة فقط على الطيران، ولا يمكن قيادتها على الطرق البرية أو الشوارع المختلفة.