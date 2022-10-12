مؤسس NSO يغادر ويشكل شركة ناشئة مع مستشار النمسا السابق

بعد 12 عامًا من تأسيس NSO، ترك المؤسس ، شاؤول خوليو، الشركة الإلكترونية الهجومية لتأسيس شركة DREAM، وهي شركة تركّز على حماية البنى التحتية الحيوية، مرافق إنتاج الغاز والنفط والمياه من هجمات الفدية والتخريب. بحسب تقرير نشره موقع "جلوبس الإسرائيلي".

بهذه الطريقة يكمل خوليو انتقاله من عالم الإنترنت الهجومي وأصبح اختراق "بيغاسوس" الذي طورته NSO أداة مثيرة للجدل، إلى عالم الإنترنت الدفاعي. حتى في الشركة الجديدة، سيستمر خوليو في خدمة الهيئات الحكومية وبيع بضاعته لشركات البنية التحتية الوطنية.

على الرغم من أن خوليو ترك منصبه كرئيس تنفيذي لشركة NSO في أغسطس\ آب، إلا أنه ظل مستشارًا ولا يزال يعمل على تحديد المشترين للشركة. وأصبح معروفًا الآن أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية كان يعمل على إنشاء شركة جديدة، حيث قام بتجنيد شريك لامع وهو المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتز .بالإضافة إلى ذلك، جمع 20 مليون دولار من المستثمرين، بقيادة فرانسيس بيرز.

يضم فريق المستثمرين شركاء مقربين من فريقه، بما في ذلك إيدي شالو، المستثمر الأول في NSO والشركة التي أسسوها في وقت سابق - Mediaand ؛ مؤسس Empire Online ، نعوم لانير، وشالوم ماكنز، المالك المسيطر لشركة درافت كينجز للمراهنات الرياضية؛ وثلاثة رواد أعمال إلكترونيين إسرائيليين.

الإضافة المفاجئة للشركة هي مستشار النمسا حتى العام الماضي، سيباستيان كورتس، الذي يشغل منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال ورئيس الشركة. كان كورتز، 35 عامًا، أصغر مستشار في تاريخ النمسا حتى استقال في أكتوبر 2021