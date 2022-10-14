SpaceX في رسالة إلى البنتاغون: لا يمكن الاستمرار في تمويل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لأوكرانيا

طلب رئيس أركان الجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زلوجني، ما يقرب من 8000 محطة إضافية

سيتوقف "إيلون ماسك" عن تمويل نظام Starlink التابع لشركته SpaceX، والذي يستخدمه الجيش الأوكراني. جاء ذلك في تقرير نشر صباح (الجمعة) على شبكة CNN.

وفقًا للتقرير، كتب مدير المبيعات الحكومية للشركة خطابًا إلى البنتاغون الشهر الماضي يطلب فيه أن تمول الولايات المتحدة الحكومة الأوكرانية والاستخدام العسكري للنظام، والذي يزعم أنه سيكلف أكثر من 120 مليون دولار بحلول نهاية العام ويمكن أن تكلف ما يقرب من 400 مليون دولار في 12 شهرًا التالية.

منذ أن بدأ وصولهم إلى أوكرانيا في الربيع الماضي، كانت محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink مصدرًا حيويًا للاتصالات للجيش الأوكراني، مما سمح له بالقتال والبقاء على اتصال حتى إذا تعطلت شبكات الاتصالات والإنترنت.

ووفقًا لوثائق SpaceX التي تم إرسالها إلى البنتاغون وعرضتها شبكة CNN، طلب رئيس أركان الجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زلوجني، ما يقرب من 8000 محطة إضافية.

كتب مدير المبيعات الحكومي في SpaceX إلى البنتاغون في رسالة الشهر الماضي: "لسنا في وضع يسمح لنا بمواصلة التبرع بالمحطات الطرفية لأوكرانيا، أو تمويل المحطات الحالية إلى أجل غير مسمى". وحتى الآن، تم التبرع بحوالي 20000 وحدة من Starlink لأوكرانيا، وكتب ماسك على تويتر يوم الجمعة أن "العملية ارتفعت إلى 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بنهاية العام".

في فبراير من هذا العام، أعلن ماسك أنه ربط أوكرانيا بـ "ستارلينك" وهو مشروع لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، تديره شركة سبيس إكس الأمريكية، التي يملكها.

هذا بعد أن تعرضت البنية التحتية للإنترنت في أوكرانيا لأضرار بالغة منذ بدء الغزو الروسي. ثم وعد ماسك بأنه سيرسل معدات إنترنت أغلى ثمناً إلى أوكرانيا لمساعدتها في التعامل مع الأزمة.