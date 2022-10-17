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مغني الراب كانييه ويست ينوي شراء شبكة بارلر المفضلة لدى أنصار ترامب

i24NEWS - Reuters

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كانييه ويست
Jean-Baptiste Lacroix / AFPكانييه ويست

مغني الراب المثير للجدل ينوي شراء شبكة يفضلها اليمينيون وأنصار ترامب

أعلن مغني الراب الأمريكي الشهير كانييه ويست عن نيته شراء شبكة التواصل اليمينية "بارلر" (Parler)، وقال في بيان "في هذا العالم الذي تعتبر فيه الآراء المحافظة مثيرة للجدل، يجب أن نتأكد بأنه يوجد لدينا الحق بالتعبير عن أنفسنا بحرية" ويشار الى أن عدد كبير من المشاهير خرجوا الأسبوع الماضي ضده وطالبوا بمقاطعته بعد أن أطلق تصريحات ضد اليهود من خلال تصريحات معادية للسامية. ولم يتم الإعلان عن مبلغ الصفقة. 

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وقال جورج فارمر الرئيس التنفيذي للشركة الأم لبارلر إن "هذه الصفقة ستغير العالم، وستغير الطريق التي يفكر بها العالم عن حرية التعبير ، ييه (كانية ويست) يقوم بخطوة رائدة في الفضاء الإعلامي الحر والعالم لن يضطر لأن يخشى مجددا من الإزالة من مواقع التواصل الاجتماعي". 

ويشار إلى أن جزءا كبيرا من مستخدمي بارلر من أنصار ترامب، ويمينيين، والذين انضموا اليها احتجاجا على المراقبة العنيفة على الردود السياسية بشبكات التواصل الكبيرة مثل تويتر وفيسبوك. في أعقاب الاحتجاجات في الكابيتول بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تم حظر شبكة التواصل الاجتماعي من قبل أمازون وازيلت من حوانيت التطبيقات غوغل وآبل. 

واثارت تصريحات ومنشورات لكانييه ويست قبل أسبوعين عبر حساباته في انستغرام وتويتر ضجة بعد اتهامه بمعاداة السامية. 

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