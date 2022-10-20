غوغل تُفعّل أول منطقة حوسبة سحابية محلية في إسرائيل

أبرمت إسرائيل اتفاقًا مع غوغل وشركة أمازون ويب سيرفسز لتنفيذ المشروع، الذي أطلقت عليه (نيمبوس)

أعلنت شركة "غوغل"، اليوم الخميس، عن نيتها بتفعيل سحابة إقليمية في إسرائيل، د التابعة لألفابت، من شأنها أن تقدم خدمات الحوسبة السحابية لحكومة الدولة وجيشها، في حركة من المتوقع أن تزيد عدد الوظائف، وتنهض بالنمو الاقتصادي.

وأبرمت إسرائيل اتفاقًا مع غوغل وشركة أمازون ويب سيرفسز لتنفيذ المشروع، الذي أطلقت عليه (نيمبوس)، والمؤلف من 4 مراحل بقيمة تزيد على مليار دولار.

وفي إطار الاتفاق، تعهدت غوغل، وأمازون، بإجراء عمليات شراء‭ ‬وتدشين تعاون صناعي في إسرائيل بما يعادل 20% من قيمة العقد.

من جانبه، أفاد موقع "غلوبس" الاقتصادي أن "غوغل" لم تقدم تفاصيل حول موعد اطلاق الموقع، في حين أن إعلان الشركة كان متوقعا لأن حقيقة الفوز بالمناقصة الحكومية لفتت إلى أن الشركة كانت بالفعل بصدد فتح موقع إقليمي للحوسبة السحابية في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن "أمازون" و"غوغل" تفوقتا على "مايكروسوفت" و"أوراكل" و"آي بي إم" في مناقصة مشروع المرحلة الرباعية المعروف باسم "نيمبوس"، وستقوم بإنشاء مواقع سحابية محلية في إسرائيل باستثمار أولي قدره 4 مليارات شيكل.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يضيف الأثر الاقتصادي لإنشاء منطقة الحوسبة السحابية في إسرائيل 7.6 مليار دولار إلى الاقتصاد الإسرائيلي بحلول عام 2030، وكذلك أكثر من 21 ألف وظيفة جديدة في قطاع التقنيات المتقدمة وقطاعات أخرى تدعم النشاط السحابي.