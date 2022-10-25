شركة "غوغل" تفتتح كلية لتدريب المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتطورة بجامعة ريتشمان في إسرائيل

"زيادة عدد المهنيين المهرة في مجال التكنولوجيا الذين يشهد قطاع التكنولوجيا المزدهر في إسرائيل نقصًا في عددهم"

أعلنت شركة غوغل وجامعة ريتشمان الإسرائيلية، أمس الإثنين، أنهما أقاما كلية لتدريب المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقديم مناهج في برامج الكمبيوتر والمبيعات وتحليل البيانات ضمن مجالات أخرى، وفق بيان جامعة ريتشمان.

وقال البيان "سيتم دعم الطلاب من المجتمعات غير الممثلة، بما في ذلك النساء والحريديم والعرب وأعضاء المجتمع الإثيوبي والأشخاص من الأطراف الجغرافية الاجتماعية والمجموعات الاجتماعية والاقتصادية المحرومة، كما ستوفر غوغل منحا دراسية للطلاب"

وفي السياق قال المدير الإداري لشركة غوغل في إسرائيل، باراك ريغيف: "نعتقد أن مجموعة متنوعة من الأصوات والآراء ووجهات النظر تثري التكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة".

وسيتم تقديم الدورات في الأسابيع القليلة المقبلة وستقام في حرم غوغل في تل أبيب وجامعة ريتشمان في مدينة هرتسليا (وسط إسرائيل) عند الانتهاء منها، سيكسب الطلاب رصيدًا للحصول على درجة.

ويهدف المشروع إلى "زيادة عدد المهنيين المهرة في مجال التكنولوجيا الذين يشهد قطاع التكنولوجيا المزدهر في إسرائيل نقصًا في عددهم. وفقًا لـ Israel Tech Review ، في النصف الأول من عام 2022 وحده، جمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية حوالي 10 مليارات دولار من الاستثمارات"

وتعد شركة غوغل من بين الشركات الرائدة في العالم التي تعمل على توسيع أعمالها في إسرائيل، حيث أعلنت، الجمعة المنصرمة، عن إطلاق منطقة سحابية محلية لإسرائيل من المتوقع أن تساهم بمبلغ تراكمي قدره 7.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من شأنها أن تقدم خدمات الحوسبة السحابية لحكومة الدولة وجيشها، في حركة من المتوقع أن تزيد عدد الوظائف، وتنهض بالنمو الاقتصادي.

وكان إسرائيل، قد أبرمت اتفاقا مع شركة غوغل وشركة أمازون ويب سيرفسز لتنفيذ المشروع، الذي أطلقت عليه (نيمبوس)، والمؤلف من 4 مراحل بقيمة تزيد على مليار دولار.