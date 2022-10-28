إيلون ماسك يصبح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ويقرر إلغاء الحظر على كاني ويست ودونالد ترامب

بعد توليه رسميًا منصب المالك والرئيس التنفيذي لشركة تويتر طرد كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة.

أظهرت تقارير، اليوم الجمعة، عن قيام إيلون ماسك بإلغاء الحظر المفروض على مغني الراب كاني ويست والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استخدام تويتر ، بعد توليه رسميًا منصب المالك والرئيس التنفيذي (المؤقت) لشركة تويتر ، وكان أول إجراء له هناك هو طرد كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد عبر ، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل". إلا أنّ الملياردير الجمهوري لم يذكر إن كان ينوي أن يستخدم مجددًا المنصّة التي كانت قد حظّرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول.

وقبل حظر حسابه، كان الرئيس الأميركي السابق يتوجه عبر تويتر، مباشرةً إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونًا وكان يثير بشكل منتظم جدالات حامية.

إلا أنه اعتبر أن شبكة "تروث سوشال" تعمل بشكل "أفضل" من منصّة تويتر التي ينبغي بحسب قوله، أن "تعمل جاهدةً للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرًا"