إيلون ماسك يحذّر حاملي العلامة الزرقاء بـ"تويتر" من فقدانها في حال لم يدفعوا اشتراكاً شهرياً

"العلامة الزرقاء سوف تقترن بالاشتراك الشهري في "تويتر بلو" مقابل 19.99 دولاراً في الشهر"

أفادت مجلة "ذا فيرج" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حذَّر أصحاب العلامة الزرقاء على منصة "تويتر" من فقدانها في حال لم يدفعوا اشتراكاً شهرياً قدره 20 دولاراً أمريكياً.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة "تويتر"، أصدر قراراً يفرض على حاملي العلامة الزرقاء في المنصة الشهيرة دفع اشتراك شهري لم يكن مفروضاً في السابق، محذراً من فقدان العلامة الزرقاء إن لم يتم الدفع خلال 90 يوماً في حال لم يشترك أصحابها في خدمة خاصة بحملها مقابل نحو 20 دولاراً شهرياً.

وتابعت المجلة الأمريكية، أن "العلامة الزرقاء سوف تقترن بالاشتراك الشهري في "تويتر بلو" مقابل 19.99 دولاراً في الشهر"، مشيرة إلى أن "الموعد النهائي الذي منحه إيلون ماسك لتطبيق التغييرات الجديدة في خدمة اشتراك "تويتر بلو"، ومنح إشارة التوثيق مقابل 19.99 شهرياً، هو 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأوضحت المجلة، أن إيلون ماسك استعان بعدد من مهندسي شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في "تويتر" مع استعداده لإحداث تغييرات كبيرة وإنهاء خدمات موظفين.

أفادت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي، بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قد أتم أخيراً صفقة الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، وذلك بعد عدة أشهر من المفاوضات.

وفي أول خطوة إتخدها الملياردير الأمريكي، الجمعة الماضي، قام بإلغاء الحظر المفروض على مغني الراب كاني ويست والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استخدام تويتر ، كما كان أول إجراء له هناك هو طرد كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة.

، وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة الماضي، عن سعادته الغامرة بعد استحواذ ‏الملياردير، إيلون ماسك، على منصة التغريدات "تويتر"، وقال إنه "سعيد جدا لأن "تويتر" أصبح الآن في أياد عاقلة".