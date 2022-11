الإمارات والولايات المتحدة تخصّصان 100 مليار دولار لتشجيع مشاريع الطاقة النظيفة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والإمارات اتفقتا على إنفاق 100 مليار دولار على مشروعات للطاقة النظيفة.

تتضمن صفقة "الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة" (PACE) هدفًا يتمثل في إضافة 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2035.

وقال بلينكين في بيان إن مبادرة PACE تعمل على تعميق علاقتنا الاستراتيجية مع الإمارات وتعكس التزام الولايات المتحدة الأوسع بتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن والاستقرار في المنطقة.