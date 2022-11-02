الإمارات والولايات المتحدة تخصّصان 100 مليار دولار لتشجيع مشاريع الطاقة النظيفة

تهدف الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة إضافة 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة على مستوى العالم بحلول 2035

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والإمارات اتفقتا على إنفاق 100 مليار دولار على مشروعات للطاقة النظيفة.

تتضمن صفقة "الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة" (PACE) هدفًا يتمثل في إضافة 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2035.

وقال بلينكين في بيان إن مبادرة PACE تعمل على تعميق علاقتنا الاستراتيجية مع الإمارات وتعكس التزام الولايات المتحدة الأوسع بتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن والاستقرار في المنطقة.

https://twitter.com/i/web/status/1587612214793424896 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبموجب هذه المبادرة، ستقدم دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والولايات المتحدة، المساعدة الفنية وإدارة المشاريع والتمويل لمشاريع الطاقة المستدامة بيئيًا وتجاريًا في دول أخرى.

وجاء في بيان بلينكن أن عاموس هوكشتين الذي ساعد في التوسط في من أجل التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان لعب "دورًا بارزًا في التوسط في هذه المفاوضات".

وكان هوكشتين قد قال في بيان منفصل نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام): "سنعمل معًا على تحفيز الاستثمار على نطاق واسع في تقنيات الطاقة الجديدة في بلداننا وفي جميع أنحاء العالم وفي الاقتصادات الناشئة".

https://twitter.com/i/web/status/1587612423229349888 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال البيان إن الشراكة ستجمع وتحفز تمويل القطاعين الخاص والعام ودعم ابتكارات الطاقة النظيفة وإدارة الكربون والميثان والمفاعلات المتقدمة بما في ذلك المفاعلات النموذجية الصغيرة وإزالة الكربون في الصناعة والنقل.

وقال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمبعوث الخاص إلى مؤتمر التغير المناخي، في البيان: "يحتاج انتقال الطاقة إلى خطة واقعية وعملية ومجدية اقتصاديًا لتحقيق التقدم المناخي جنبًا إلى جنب مع أمن الطاقة والنمو الاقتصادي الشامل".