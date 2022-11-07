تقرير : شركة "ميتا" بصدد تسريح عدد كبير من موظفيها

وأضافت الصحيفة، أنه "من المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح على عدة آلاف من الموظفين"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها أن شركة "ميتا" المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، تخطط لتسريح واسع النطاق للموظفين هذا الأسبوع، وبحسب الأشخاص المطلعين على الموضوع فإن موجة التسريحات الجديدة قد "تكون الأكبر في الوظائف التقنية بعد النمو السريع للصناعة خلال الوباء".

وأضافت الصحيفة، أنه "من المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح على عدة آلاف من الموظفين ومن المقرر أن يأتي إعلان الشركة، الأربعاء المقبل"، وستكون عمليات التسريح المخطط لها أول تقليص واسع النطاق في عدد الموظفين في تاريخ الشركة منذ تأسيسها قبل 18 عاما، حسب موقع الحرة.

وقام المسؤولون في الشركة، بإبلاغ الموظفين بإلغاء السفر غير الضروري بداية هذا الأسبوع.

ومن جانبه، رفض متحدث باسم "ميتا" التعليق لصحيفة "وول ستريت جورنال"، لكنه أشار إلى تصريح الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، الأخير أن الشركة "ستركز استثماراتنا على عدد صغير من مجالات النمو ذات الأولوية العالية".

يأتي هذا بعد خطة تويتر لتقليص 50 بالمئة من القوى العاملة لديها، وعلى الرغم من أن التخفيضات في وظائف شركة ميتا تعتبر أقل على أساس النسبة المئوية من تويتر، إلا أن عدد موظفي ميتا الذين من المتوقع أن يفقدوا وظائفهم قد يكون الأكبر في شركة تكنولوجيا كبرى خلال عام شهدت فيه الصناعة تقلصا.