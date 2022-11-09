شركة "ميتا" المالكة لـ "فيسبوك" تقرر تسريح 11 ألف من موظفيها

مارك زوكربيرغ قال في البيان له، "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هذا الوضع"

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، اليوم الأربعاء، عن خفض عدد موظفيها بنحو 13 في المائة، حيث قررت تسريح أكثر من 11 ألف موظف، وأبقت على تجميد التوظيف حتى الربع الأول من العام المقبل.

ونقلت شبكة "بي بي سي" الإخبارية، عن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، أن "الشركة ستلغي أكثر من 11000 وظيفة، وذلك في أول جولة كبيرة من عمليات التسريح في تاريخ عملاق وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت الشبكة، أن مارك زوكربيرغ قال في البيان له، "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هذا الوضع. أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص للأشخاص المتأثرين".

وأرف البيان، أنه بينما ستحدث التسريحات في جميع أنحاء الشركة فإن "الفريق سيتأثر بشكل غير متناسب وسيتم إعادة هيكلة فرق العمل "بشكل أكبر"، كما ستعمل "ميتا" على تقليل بصمتها العقارية ومراجعة إنفاقها على البنية التحتية.

وكانت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها أن شركة "ميتا"، تخطط لتسريح واسع النطاق للموظفين هذا الأسبوع.

ويعكس تقليص النفقات تباطؤا حادا في سوق الإعلانات الرقمية والاقتصاد المتقلب على شفا الركود واستثمار زوكربيرغ مليارات الدولارات في برنامج "ميتافيرس".