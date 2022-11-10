ماسك "يقتل" علامة تويتر الجديدة بعد ساعات من نشرها

"تويتر سيفعل الكثير من الأشياء الغبية في الأشهر المقبلة. سنحتفظ بما ينجح ونغير ما لا يصلح"

كشف موقع تويتر يوم الأربعاء، عن علامة "رسمية" جديدة رمادية اللون لبعض الحسابات رفيعة المستوى، لكنه سارع إلى إلغائها بصورة شبه فورية، في الوقت الذي يكافح فيه إيلون ماسك من أجل تجديد المنصة المؤثرة بعد استحواذه عليها بقيمة 44 مليار دولار.

برّر ماسك فعلته بعد ساعات فقط من إضافة العلامة الجديدة إلى الحسابات الحكومية فضلا عن حسابات الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الكبرى، عبر القول في تغريدة: "لقد قتلتها/(ألغيتها) للتو".

وأضاف أغنى رجل في العالم لتوضيح ذلك التراجع: "يرجى الانتباه إلى أن تويتر سيفعل الكثير من الأشياء الغبية في الأشهر المقبلة. سنحتفظ بما ينجح ونغير ما لا يصلح".

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سيؤدي هذا التغيير المفاجئ في الموقف إلى مزيد من التدقيق في خطط ماسك على تويتر بعد أسبوع من تسريحه لآلاف العمال والتسبب في انخفاض كبير في إنفاق المعلنين، الذين يتخوفون من اتجاه الموقع.

جاء الإصدار الفاشل قبل التقديم المرتقب بشدة لنموذج اشتراك تم تجديده حيث سيتم توفير علامة الاختيار الزرقاء الشهيرة للموقع مقابل رسوم قدرها 7.99 دولارًا، على الرغم من أن ماسك قال أيضًا إنه سيتم تعديل السعر حسب البلد.

"تويتر سيفعل الكثير من الأشياء الغبية في الأشهر المقبلة. سنحتفظ بما ينجح ونغير ما لا يصلح".

كانت العلامة الزرقاء علامة على أصالة الحساب وظهرت شكوك في أن الشخصيات العامة أو وسائل الإعلام ستدفع مقابل ذلك. رأى المراقبون العلامة الرمادية الرسمية كحل بديل لحل هذه المشكلة.

بدأ إطلاق العلامة الرسمية الجديدة يوم الأربعاء وكان على حسابات شركات مثل Apple أو BMW وشركات عامة مثل البيت الأبيض وشبكات إعلامية كبرى.

لكنه اختفى عند الكثير منهم بعد ساعات قليلة فقط.

واختفت الشارة الجديدة في الحسابات التابعة لوكالة فرانس برس، وبي بي سي نيوز والبابا فرانسيس ومغني الراب المثير للجدل كاني ويست.