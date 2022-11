ماسك "يقتل" علامة تويتر الجديدة بعد ساعات من نشرها

كشف موقع تويتر يوم الأربعاء، عن علامة "رسمية" جديدة رمادية اللون لبعض الحسابات رفيعة المستوى، لكنه سارع إلى إلغائها بصورة شبه فورية، في الوقت الذي يكافح فيه إيلون ماسك من أجل تجديد المنصة المؤثرة بعد استحواذه عليها بقيمة 44 مليار دولار.

برّر ماسك فعلته بعد ساعات فقط من إضافة العلامة الجديدة إلى الحسابات الحكومية فضلا عن حسابات الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الكبرى، عبر القول في تغريدة: "لقد قتلتها/(ألغيتها) للتو".

وأضاف أغنى رجل في العالم لتوضيح ذلك التراجع: "يرجى الانتباه إلى أن تويتر سيفعل الكثير من الأشياء الغبية في الأشهر المقبلة. سنحتفظ بما ينجح ونغير ما لا يصلح".