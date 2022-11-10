إيران صنعت للمرة الأولى صاروخا بالستيا فرط صوتي

إيران طورت صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت قادرًا على اختراق جميع أنظمة الدفاع.

قال الجنرال أمير علي حاجي زاده، قائد وحدته الفضائية بالحرس الثوري، الخميس، إنقال الجنرال أمير علي حاجي زاده، قائد وحدته الفضائية بالحرس الثوري، الخميس، إن إيران طورت صاروخًا تفوق سرعته سرعة الصوت قادرًا على اختراق جميع أنظمة الدفاع.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن حاجي زاده قوله "هذا الصاروخ الباليستي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت طور لمواجهة دروع الدفاع الجوي." سيكون قادراً على اختراق جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ.

يتبع...