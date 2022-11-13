اختتام تدريب سايبر مشترك بين وزارتي المالية الإسرائيلية والأمريكية

التدريب يقوي الأنظمة المالية في كلا البلدين في مواجهة مشتركة ضد هجمات تستهدف انظمتها المالية

لأول مرة، وبعد توقيع اتفاق بين وزارتي المالية الأمريكية والإسرائيلية، اختتم الخميس الماضي تدريب مشترك لوحدة الطوارئ والأمن السيبراني في وزارة المالية الإسرائيلية ووحدة السايبر-مالية في وزارة المالية الأمريكية والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام.

بحسب "يسرائيل ديفنس" تم في إطار التدريب تم دراسة التعاون المتبادل في المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار سيناريو مواجهة مشتركة ضد هجمات ضد النظام المالي في كلا البلدين.

وحدة الطوارئ والأمن السيبراني في وزارة المالية الإسرائيلية تواصل دفع طرق مواجهة أمام حوادث سايبر التي تتحدى الأجهزة والأنظمة المالية. يعمل النظام على تعميق وتقوية العمليات لزيادة المرونة السيبرانية-المالية لدولة إسرائيل في شكل تعاون دولي، بالتنسيق مع النظام السيراني الوطني.

رئيس قسم السايبر، الطوارئ والأمن في وزارة المالية يوني مور قال:"أشكر شركائنا الأمريكيين على مواصلة العمل المشترك والمثمر الذي يقوي حماية الأنظمة المالية الوطنية. واختتم التدريب بنجاح كبير جدا، وبدون أدنى شك فإن تبني الاستنتاجات بشكل عملي سيحسن التأهب للسيناريوهات المالية الإلكترونية الأساسية ، عبر القطاعات".