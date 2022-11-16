تقرير: مخاوف من وصول قطع إسرائيلية التصنيع إلى المسيرات الإيرانية

الجزء المشار إليه ليس منتجًا أمنيًا خاضعًا للرقابة وفقًا للقانون الإسرائيلي

كشف تحقيق أجرته الحكومة الأمريكية عن وصول أجزاء تدخل في تكوين المسيّرات الإيرانية، أو على الأقل نسخة طبق الأصل منها، تم إنتاجها في دول متحالفة مع دول غربية من ضمنها إسرائيل، كما ورد اليوم (الأربعاء) في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وبحسب التقرير فإن معظم الأجزاء التي تتكون منها الطائرات المسيرة الموردة لروسيا تصنع في الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.

ويفيد موقع N12 أنه من المحتمل أيضًا أن تكون طهران قد اشترت من الصين نسخا من الأجزاء المنتجة في الغرب واليابان وإسرائيل. وكشف التحقيق أن الطائرة بدون طيار الإيرانية من طراز "مهاجر 6" مزودة بأجهزة مراقبة مطابقة للنموذج الذي طورته شركة أوفير أوبترونيكس الإسرائيلية.

وفي أعقاب التقرير، أطلعت الشركة الإسرائيلية المسؤولين في وزارة الأمن خشية وصول منتجاتها إلى الإيرانيين عبر وسيط. وأفادت وزارة الأمن أن الموضوع قيد الدراسة. كما تمت الإشارة إلى حقيقة أنّ الجزء المشار إليه ليس منتجًا أمنيًا خاضعًا للرقابة وفقًا للقانون الإسرائيلي".