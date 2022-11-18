إيلون ماسك يعلن: سيتم إغلاق مكاتب تويتر حتى الأسبوع المقبل

اصدر ماسك قرار بإغلاق مكاتب الشبكة الاجتماعية لدخول الموظفين حتى 21.11.22 دون تفصيل أسباب ذلك القرار

يواصل المالك الجديد لموقع تويتر، رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، إثارة أصداء في العالم، عندما صدر قرار بإغلاق مكاتب الشبكة الاجتماعية لدخول الموظفين حتى 21.11.22 دون تفصيل أسباب ذلك القرار، ووفقًا لتويتر، سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

تنص الرسالة أيضًا على ما يلي: "يُطلب من الموظفين الاستمرار في الامتثال لسياسة الشركة من خلال تجنب المناقشات المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بتويتر على الشبكات الاجتماعية و/أو مع وسائل الإعلام أو في أي مكان آخر."

ويأتي القرار في ظل تقارير عن عمليات تسريح واسعة النطاق للموظفين في الشركة، وكذلك المغادرة الطوعية للموظفين بعد أن طلب منهم التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بـ "العمل لساعات طويلة بشكل مكثف" أو الاستقالة.

وأثار ماسك الأسبوع الماضي إمكانية إفلاس منصة التواصل الاجتماعي، وحذّر أيضًا من أن الشركة على أي حال قد تخسر عدة مليارات من الدولارات خلال العام المقبل.

وأعلن ماسك مؤخرًا أن تويتر يجب أن يستعد لتسريح العمال على نطاق واسع، بعد أن تم إخطار ما يقرب من 7500 موظف في الشركة عبر البريد الإلكتروني بأن التخفيضات يجب أن تبدأ على الفور. وفقًا للرسائل الداخلية، يبدو أنه من المتوقع أن يفقد حوالي نصف موظفي Twitter وظائفهم.