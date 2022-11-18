هل تسرع منصة التواصل الإجتماعي Mastodon (ماستودون) من سقوط منصة"تويتر"؟

لدى منصة ماستودون أكثر من 6.3 مليون مشترك منذ نوفمبر مقارنة منصة تويتر وحساباته البالغ عددها 395 مليونًا

ظهرت منصة "ماستودون" بشكل متزايد كبديل لـ"تويتر" خلال الأسابيع الأخيرة، متجاوزة اليوم مليون مستخدم نشط شهريا، حيث تضاعف مسار النمو من 60-80 تسجيل مستخدم جديد في الساعة قبل 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم إلى آلاف التسجيلات في الساعة الآن، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ماستودون"، يوجين روشكو.

ويقدم "ماستودون" تجربة شبيهة بـ"تويتر"، مع ميزات مثل علامات التصنيف والردود ووضع إشارة مرجعية وما يشبه إعادة التغريد، وبمجرد التسجيل واختيار خادم عبر الويب أو الهاتف الذكي يمكن لمستخدمي "ماستودون" تبادل المنشورات والروابط مع الآخرين على الخادم الخاص بهم، وكذلك المستخدمين على خوادم أخرى عبر الشبكة.

وفي الوقت الذي شهدت منصة "تويتر" ما يشبه هجرة جماعية لمستخدميه النشطين، بعد استحواذ رجل الأعمال الملياردير الأميركي إيلون ماسك عليه بقيمة 44 مليار دولار، بدأت في الظهور بعض الشبكات الاجتماعية التي قد تشكل بديلاً للموقع الأزرق في ظل حالة التخبط الكبيرة التي يعاني منها.

ويمكن لكل خادم أن يختار تقييد أنواع المحتوى غير المرغوب فيه أو تصفيته مثل المضايقات والعنف غير المبرر، بينما يمكن للمستخدمين على أي خادم حظر الآخرين وإبلاغ المسؤولين عنهم، حسب ما أفاد موقع "تك كرانش" التقني

ولدى منصة ماستودون أكثر من 6.3 مليون مشترك اعتبارًا من 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن هذا الرقم لا يزال ضعيفا مقارنة بالعملاق الأمريكي وحساباته البالغ عددها 395 مليونًا.

تم إنشاء منصة (ماستودون) في عام 2016 من قبل المطور الألماني يوجين روشكو، وتقدم نفسها على أنها "شبكة اجتماعية لامركزية مجانية ومفتوحة المصدر" بدون أي إعلان. بشكل ملموس، يسمح لكل مستخدم بالانضمام، وفقًا لمراكز اهتماماته، إلى المجتمع الذي يختار ، هذا المجتمع الذي يضع قواعده الخاصة.

وتفتخر (ماستودون) التي تتكون شبكتها من آلاف الخوادم المستقلة، و يمكن للأعضاء التفاعل بشرط أن تكون قواعد الإشراف الخاصة بخوادمهم متوافقة، على أنها "ليست للبيع.

وفي السياق قال يوجين روشكو على حسابه الشخصي عن Mastodon بأنه قد وصل إلى أكثر من مليون مستخدم نشط شهريًا بفضل إضافة 1124 خادمًا وما يقرب من 490 ألف مستخدم جديد منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم ، وهو تاريخ الاستحواذ الفعال على توتير بواسطة إيلون ماسك.

ومن المرجح أن يستمر العدد المتزايد من المشتركين في ماستودون مع تضاعف عمليات التسريح في أعقاب الإنذار الذي أصدره إيلون ماسك، حيث طلب المالك الجديد للشبكة الاجتماعية هذا الأسبوع من الموظفين الذين نجوا من الموجة الأولى من عمليات التسريح الاختيار بين منح أنفسهم "بشكل كامل وغير مشروط" والمغادرة. في مواجهة هذا "النزوح الجماعي" ، ظهرت علامات التجزئة #RIPTwitter و #GoodbyeTwitter على الشبكة الاجتماعية

ورداً على سؤال من موقع Vanity Fair ، أكد يوجين روشكو أنه من "المجزي" رؤية الناس يبتعدون عن تويتر ليتبنوا شبكته الاجتماعية. مازح إيلون ماسك حول ماستودون في تغريدة حديثة. "بصراحة ، كان الأمر جيدًا بالنسبة لنا. إنه يمنحنا دعاية مجانية ، ويمر من أجل الغرير. لم أستطع القراءة جيدًا لأن شاشته كانت متسخة جدًا في الصورة ، ولكن إذا فهمت بشكل صحيح ، فقد كان يسخر من أحد المستخدمين الذين واجهوا مشكلة في النشر بعد التسجيل. النقطة المهمة هي أن التدفق الهائل للحسابات الجديدة يجهد شبكة المتطوعين "، أجاب روتشكو.

ومع ذلك، يقول العديد من المستخدمين الذين أغرتهم تجربة منصة ماستودون، إنهم قد تأخروا بسبب الجانب غير البديهي في النظام الأساسي، مما يسلط الضوء على وجه الخصوص على صعوبة إنشاء حساب. في ما يأسف آخرون لأن الإشراف على المحتوى متروك لتقدير مسؤولي المجموعة فقط، مشيرين إلى مخاطر القرارات التعسفية.