"جوجل" يحذف 10 تطبيقات إيرانية من متجره بسبب العقوبات الأميركية

قالت وكالة أنباء "برنا" الإيرانية، إن سبب حذفها من قبل "غوغل بلاي" هي العقوبات الأميركية

قام متجر التطبيقات الرسمي لشركة "غوغل"، بحذف 10 تطبيقات أندرويد إيرانية من متجره، والتي يبلغ مجموع مستخدميها عشرات الملايين.

وقالت وكالة أنباء "برنا" الإيرانية، نقلا عن بعض مديري هذه التطبيقات، إن سبب حذفها من قبل "غوغل بلاي" هي العقوبات الأميركية".

وتعود معظم هذه التطبيقات إلى شركة "مجموعة إيران الإنترنتية"، والمعروفة في البلاد باسم "سناب"، وتحتوي 2 من التطبيقات المحذوفة هي لطلب سيارة أجرة على الإنترنت، وتطبيقات لطلب الطعام، وشراء التذاكر وحجز الفنادق و3 منها برامج تواصل اجتماعي، حسب موقع إيرانترنشنال.

وشمل هذا القرار كل من التطبيقات: "إسنب"، و"تب سي"، و"إسنب إكسبرس"، و"إسنب ماركت"، و"إسنب تريب"، و"إسنب روم". وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، هي: "سروش"، و"آي كب"، و"بله".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تعهد الشهر الماضي، بمواصلة محاسبة كل المسؤولين الإيرانيين ودعم حرية الإيرانيين في التظاهر"، معربا عن قلق بلاده الشديد إزاء "تقارير استمرار العنف ضدّ جميع المتظاهرين بما فيهم الطلاب والنساء".