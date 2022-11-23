تونس: حقول التين الشوكي "هبة من السماء" للمناطق الفقيرة

"هذه الفاكهة غيرت حياتي وحياة المنطقة، لقد وجدت ثروة في منطقة كان فيها التين الشوكي"

في تونس، على الطريق تمتد مد البصر، حقول التين الشوكي: هذا النبات هو "هبة من السماء" لهذه المنطقة، وذلك بفضل الزيت المضاد للتجاعيد المستخرج منه، حيث يعتبر هذا الزيت ذو قيمة عالية في مستحضرات التجميل.

أطلق محمد رشدي بناني، "هنا عاصمة التين الشوكي" وهي من أوائل الشركات التونسية التي استثمرت في تحويل قطف ثمار هذا الصبار، لإنتاج الزيت الثمين والمكلف - 350 يورو للتر - الذي يسعى إليه العالم أكثر فأكثر لفضائله.

وقال محمد رشدي بناني، الذي يمتلك 420 هكتارًا من الإجاص الشائك الشائك العضوي المعتمد وسط غرب تونس، وينتج 2000 لتر من زيت بذور التين سنويًا، 95 في المئة منها للتصدير، إن "هذه الفاكهة غيرت حياتي وحياة المنطقة، لقد وجدت ثروة في منطقة كان فيها التين الشوكي رمزًا للفقر".

FETHI BELAID / AFP مصنع يحول التين الشوكي العضوي إلى عصير في مزرعة إجاص شائك في زلفن ، وسط تونس

وأضاف محمد رشدي بناني، البالغ 52 عامًا، بعد نهاية فترة الحصا، "وجدت مدينة زلفن الواقعة في قلب محافظة القصرين التي تتميز بمعدل فقر يبلغ 33٪ وبطالة 20٪، مع هذه الفاكهة مصدرا للتنمية المحلية"، مشيرا إلى أن "حوالي 30 ألف هكتار، بما في ذلك 3000 هكتار من أشجار التين العضوية، مزروعة في هذه المدينة الصغيرة على الحدود مع الجزائر.

ويشتغل في هذا القطاع، أكثر من 5000 شخص، وفقًا لبوبكر رداوي ، وهو المسؤول عن الوصول المنتوج إلى الأسواق.