مجموعة قراصنة إيرانية تنشر فيديو لهجمات القدس

نشرت مجموعة قراصنة إيرانية مقاطع فيديو مأخوذة من الكاميرات الأمنية تظهر التفجيرات الإرهابية التي وقعت يوم الأربعاء في القدس والتي أسفرت عن مقتل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة 18 آخرين على الأقل.

يتضمن فيديو المراقبة لحظة الانفجار الأول بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس،

يتضمن فيديو المراقبة لحظة الانفجار الأول بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، مصحوبا بكتابة عبرية تقول "لوقت طويل كنا نراقب جميع أنشطتكم - خطوة بخطوة، لحظة بلحظة".