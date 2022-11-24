مجموعة قراصنة إيرانية تنشر فيديو لهجمات القدس

رافقت الفيديو المسرب كتابة عبرية تقول "لوقت طويل كنا نراقب جميع أنشطتكم - خطوة بخطوة، لحظة بلحظة".

نشرت مجموعة قراصنة إيرانية مقاطع فيديو مأخوذة من الكاميرات الأمنية تظهر التفجيرات الإرهابية التي وقعت يوم الأربعاء في القدس والتي أسفرت عن مقتل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة 18 آخرين على الأقل.

يتضمن فيديو المراقبة لحظة الانفجار الأول بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، نشرت مجموعة قراصنة إيرانية مقاطع فيديو مأخوذة من الكاميرات الأمنية تظهر التفجيرات الإرهابية التي وقعت يوم الأربعاء في القدس والتي أسفرت عن مقتل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة 18 آخرين على الأقل.

يتضمن فيديو المراقبة لحظة الانفجار الأول بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس، مصحوبا بكتابة عبرية تقول "لوقت طويل كنا نراقب جميع أنشطتكم - خطوة بخطوة، لحظة بلحظة".

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ونشرت الجماعة، التي أطلقت على نفسها اسم "عصا موسى"، وثائق شخصية مأخوذة على ما يبدو من شركات إسرائيلية.

يقول القراصنة إن لديهم أيضًا عدة صور عالية الجودة لإسرائيل عبر الأقمار الصناعية.

من هم "عصا موسى"؟

قال المحلل الأمني رفائيل جيروسالمي لـ i24NEWS: "هناك حرب مستمرة بين إيران وإسرائيل على المجال السيبراني". "الإسرائيليون لهم اليد العليا في تلك الحرب".

"عصا موسى" معروفون لدى السلطات الإسرائيلية منذ بضع سنوات. للجماعة علاقات غير مباشرة مع النظام في طهران. وأوضح جروسالمي أن لدى الإيرانيين 500 متسلل الكتروني بدوام كامل يعملون لحساب الحكومة في محاولة لتعطيل إسرائيل، لكن "عصا موسى" ليس جزءًا من هذا.

وقال جيروسالمي إنهم مجموعة مرتزقة تتلقى تمويلًا من السلطات الإيرانية ويساعدهم متطوعون من جميع أنحاء العالم.

وتابع المحلل أنه لاختراق الكاميرات الأمنية في القدس، من الممكن أن يكونوا قد مروا عبر حكومة المدينة للحصول على اللقطات. وقال إن الدعاية هي الهدف الرئيسي لـ "عصا موسى". إنهم يفضلون استخدام لغة قوية للتعبير عن تهديداتهم بالمراقبة.

"بشكل عام، هذا ليس تهديدًا كبيرًا. هناك تهديدات أكبر بكثير قادمة من إيران."