ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمّدة على تويتر

ماسك يعلن عن "حلة جديدة" لعلامات التحقق في "تويتر"

أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك في تغريدة الخميس، أنّه قرّر، بناء على نتيجة استفتاء أجراه عبر المنصّة واستمرّ 24 ساعة، إصدار “عفو عام” عن الحسابات المجّمدة على موقعه وإعادة تفعيلها اعتباراً من “الأسبوع المقبل”.

وقال ماسك “الشعب قال كلمته. العفو العام يبدأ الأسبوع المقبل”، وذلك ردّاً على تغريدة سابقة نشرها الأربعاء، وطلب فيها من المغرّدين أن يجيبوا في استفتاء على السؤال التالي “هل يفترض بتويتر أن يمنح عفواً عاماً عن الحسابات المجمّدة بشرط ألا تكون قد انتهكت القانون أو أرسلت بريداً عشوائياً فاضحاً؟”.

وأجاب 72.4% من المغرّدين على سؤال ماسك بـ”نعم” في حين أجاب 27.6% منهم بـ”لا”.

وأعلن إيلون ماسك الجمعة، مالك منصة "تويتر"، عن تغييرات في علامة التوثيق، إذ تم تقسيمها إلى فئات، ذهبية ورمادية وزرقاء، وقال إن الإطلاق المبدئي للخدمة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل.

وأوضح ماسك أن الشركات ستحصل على علامة تحقق ذهبية، والحسابات الحكومية ستحصل على علامة تحقق رمادية، أما الأفراد بغض النظر عما إذا كانوا مشاهير أم لا، سيحصلون على علامة التوثيق الزرقاء.

وأضاف أن عمليات التوثيق من هوية الشخصيات والشركات والحسابات الحكومية ستتم يدوياً قبل تفعيل علامة التوثيق بالنسبة لهم.