تركيا تكشف عن طائرة جديدة من الجيل الخامس بتطوير محلي

أقيمت مراسم بدء خط التجميع النهائي للمشروع بمشاركة مسؤولين أتراك من وزارة الدفاع والصناعات التركية

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير أن الطائرة المقاتلة التركية محلية الصنع دخلت مرحلة التجميع النهائي، مشيراً الى أن تركيا استطاعت تخطي مرحلة صعبة للغاية، على ما أفاد موقع ديفنس آرابيا.

وأضاف: "تماشياً مع أهدافنا لعام 2023، سنكمل تجميع طائراتنا المقاتلة التركية محلية الصنع من خلال السعي الحثيث في تجميع قطعها قطعة قطعة، وإخراجها من عنبر الطائرات"، موضحا أن الهدف إكمال المشروع بحلول 18 مارس/آذار من العام القادم.

وأقيمت مراسم بدء خط التجميع النهائي للمشروع بمشاركة مسؤولين أتراك من وزارة الدفاع والصناعات التركية وقيادة القوات الجوية.

ومن المخطط أن تبدأ مراحل تأهيل المقاتلة التركية لأول إقلاع جوي لها من عام 2023 حتى عام 2029.