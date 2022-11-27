شركة إسرائيلية على شفا اكتشاف علاج لمرض السكري

يعمل طاقم من الأطباء في بلدة نيس تسيونا بوسط إسرائيل، على إحداث اختراق غير مسبوق في علاج مرض السكري

أعادت أكبر حملة توعية حول مرض السكري في العالم التركيز على المرض مرة أخرى.

يعمل طاقم من الأطباء في بلدة نيس تسيونا بوسط إسرائيل، على إحداث اختراق غير مسبوق في علاج مرض السكري - وبالرغم من أن الأمر لا يزال في مرحلته قبل السريرية – فإنه يبشر خيرا.

يقول البروفيسور أرييل ريفيل، المدير الطبي في كاديماستيم: "ما نتحدث عنه الآن هو بنكرياس اصطناعي مصنوع من خلايا بشرية حقيقية".

يقول البروفيسور إنه يعمل على الشفاء من المرض، وليس العلاج، باستخدام الخلايا البشرية التي تعمل تمامًا مثل البنكرياس البشري الأصلي. إنه موجود في مرحلة ما قبل السريرية بانتظار فرصة للاستثمار في تطبيق دواء جديد.

يقول ريفيل: "نحن قادرون في شركتنا الجديدة على إنتاج تلك الخلايا التي نشأت من الخلايا الجذعية والخلايا الجذعية مستمدة من الأجنة البشرية ويمكن نقلها إلى أي خلية في الجسم".

ويواصل قائلاً: "إن الحصول على الرعاية الصحية هو العامل الأول لحياة صحية مع مرض السكري".

إتاحة الوصول بشكل أفضل إلى التثقيف الجيد عن مرض السكري والرعاية الصحية هو موضوع حملة السكري لهذا العام – يجري حدث التثقيف العالمي بمرض السكري كل عام في تشرين الثاني نوفمبر في نفس اليوم العالمي للسكري الذي يقام سنويًا في 14 نوفمبر.

يجب أن يكون الأنسولين متاحًا على نطاق واسع وقد يكون مكلفًا، مما يخلق حاجزًا أمام العلاج المناسب للحالة الصحية، كما يشير ريفيل.

يعيش أكثر من 463 مليون شخص مع مرض السكري حول العالم. في عام 2019، تسبب مرض السكري في وفاة 4.2 مليون شخص. من المتوقع أنه بحلول عام 2045 ، سيتم تشخيص ما يصل إلى 700 مليون بالغ بهذه الحالة. كما أن السكري سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والعمى والفشل الكلوي وحتى بتر الساق.

يذكر في السياق أن اسرائيل استقبلت المؤتمر المنطقي الثاني لمكافحة مرض السكري والسمنة الزائدة والذي عُقد في فندق أكاديا في هرتسليا بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين من اسرائيل ودول من المنطقة. يأتي هذا المؤتمر في ظل الارتفاع المتزايد والمقلق لبيانات ومعطيات مرضى السكري اضافة الى زيادة معدل الأشخاص الذين يعانون من السمنة الزائدة في اسرائيل ودول المنطقة.