عالم إسرائيلي يحذر من "وباء صامت" يؤدي الى عقم لدى الرجال في أنحاء العالم

أضاف حجاي لافين، "إكتشفنا أنه منذ عام 1973 حتى عام 2019، كان هناك انخفاض بأكثر من 60 في المائة

كشفت دراسة جديدة، أن عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال انخفض في جميع أنحاء العالم بنسبة 62 في المائة في أقل من 50 عامًا، وقال البروفيسور حجاي لافين من الجامعة العبرية، الذي قاد الدراسة ، لـ I24NEWS اليوم الثلاثاء، إن "الوضع مثير للقلق حقًا على الرغم من تجاوز الإنسانية حاجز الـ8 مليارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأضاف حجاي لافين، "إكتشفنا أنه منذ عام 1973 حتى عام 2019، كان هناك انخفاض بأكثر من 60 في المائة في كل من تركيز الحيوانات المنوية وإجمالي عدد الحيوانات المنوية بين الرجال في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا، "وجدنا في السابق انخفاضًا بين الرجال من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، لكننا رأينا ذلك الآن أيضًا بين الرجال من أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا".

وأشار حجاي لافين، إلى أن "وتيرة تراجع الحيوانات المنوية تضاعفت بعد عام 2000"، مشددا أن "هذه بالطبع أخبار مقلقة للغاية، لذا فإن حقيقة وجود عدد قليل من الحيوانات المنوية لدينا تشير إلى أن الرجال في جميع أنحاء العالم مرضى".

وأوضح حجاي لافين، أن "من بين العوامل التي ساهمت في هذا التدهور، هي المشاكل التي تحدث أثناء نمو الجنين، وقال: "نحن نعلم أن تدخين الأم، وتوتر الأم والتعرض للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك ... هم المشتبه بهم الرئيسيون".

بالإضافة إلى السمنة وقلة الأنشطة البدنية والتدخين وتعاطي المخدرات وسوء التغذية من العوامل التي تؤثر على تكاثر الذكور، مردفا، "نعالج آلاف الرجال الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة"، وشدد على أن "العديد من الرجال في إسرائيل وفي دول أخرى حول العالم غير قادرين على القيام بوظيفة الإنجاب الأساسية"، وحث على إيلاء "المزيد من الاهتمام لصحة الشباب"