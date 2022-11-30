مجلة بريطانية تكشف خبايا حياة مؤسس "علي بابا" الشخصية بعد اختفائه عن الأضواء منذ عامين

يعيش مؤسس الشركة العملاقة حاليا في طوكيو ويزور الولايات المتحدة وإسراييل

كشفت مجلة فاينانشال تايمز عن خبايا حياة مؤسس علي بابا الشخصية الذي اختفى عن الأنظار منذ عامين، وبحسب التقرير فإن ’جيك ما’ يعيش حاليا في طوكيو، حافظ خلال العامين الماضيين على الابتعاد عن الأضواء وذلك على خلفية الصعوبات التي فرضتها الحكومة الصينية على شركات التكنلوجيا. وعُلِم حاليا أن ’ما’ يعيش حاليا مع عائلته في طوكيو ويزور أيضا الولايات المتحدة وإسرائيل، جاء هذا نقلا عن مصادر تحدثت مع المجلة البريطانية.

حتى الآن لا توجد معلومات رسمية حول مكان اقامة ’ما’ في طوكيو. مكان إقامة ’ما’ المحدد معروف فقط للدائرة الضيقة المقربة منه والتي تشمل طباخه الرئيسي ورجال الأمن الذين يحرسونه. وبحسب مقربين فإن ’ما’ نادرا ما يخرج من منزله ويقضي وقته ما بين زيارة النوادي المخصصة للأغنياء الصينيين في طوكيو، ودفع المصالح التجارية في مجال الاستدامة، الرسم وجمع قطع فنية عصرية محلية.

وتعاني شركي ’علي بابا’ و Ant العملاقيتين التي أسسها ’ما’ من صعوبات تنظيمية بدأت بعد أطلق ’ما’ انتقادات علنية ضد الحكومة الصينية قبل عامين. من بين الأمور الأخرى، تم إلغاء الاكتتاب العام الأولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة Ant، وفرضت غرامة ضخمة بقيمة 2.8 مليار دولار على شركة علي بابا، ومنذ ذلك الحين يحرص ’ما’ الابتعاد عن الأضواء.

ونشر خلال الشهر الماضي في "انفوميشن" أن شركة الاستثمارات التي يديرها ’ما’، ’يونفنج كابيتال’، التي تدير عقارات بقيمة 10 مليار دولار- تستصعب تجنيد أموال في الصين، وهو أمر يمكنه أن يتيح فرصة للمستثمرين المتنافسين في السوق الصينية. وفقدت أسهم شركة علي بابا نحو 40% من أسهمها منذ بداية العام والقيمة السوقية للشركة تبلغ اليوم 202.7 مليار دولار فقط بحسب معطيات ياهو.