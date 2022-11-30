سلاح البحرية الإسرائيلي يجري اختبارا ناجحا على صواريخ مضادة لصواريخ كروز

يتوقع من الصاروخ المضاد أن ينجح في اعتراض صواريخ كروز والطائرات والمركبات الجوية غير المأهولة

أجرى سلاح البحرية الإسرائيلي، الأربعاء تجربة ناجحة لصاروخ LRAD الاعتراضي بعيد المدى، ضد هدف يحاكي صاروخ كروز، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن. وعملت إلى جانب سلاح البحرية، وزارة الأمن وصناعة الطيران. ووفقًا للبيان، تعتبر هذه التجربة "معلمًا هامًا في عملية تطوير" الصواريخ الاعتراضية التابعة لمنظومة الدفاع "باراك ماجن" الموضوعة على سفن صواريخ من طراز ساعر 6، وفق النشر في واللا.

وبحسب البيان، فإن "هذا ركيزة أساسية في حماية الأصول الاستراتيجية في المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل. وأثناء الاختبار، أكمل نظام "باراك ماجن" بنجاح عمليات الكشف والاعتراض في مخطط تفصيلي صعب، ضد هدف يحاكي صاروخ كروز متقدم. ويتوقع من الصاروخ المضاد أن ينجح في اعتراض صواريخ كروز والطائرات والمركبات الجوية غير المأهولة والصواريخ الساحلية وغيرها من التهديدات.

وجاء في البيان أيضًا، "يسهم هذا النظام في تعزيز قدرات الدفاع الجوي للذراع البحري، وتحقيق التفوق البحري ومشاركته في صنع القرار للجيش الإسرائيلي في مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات والسيناريوهات من البحر والساحل، فضلا عن مساهمته لتعزيز التعاون الوثيق بين القوات البحرية والجوية، من خلال إضافة قدرات جديدة، وتعزيز اللغة المشتركة والتكامل بين الأسلحة".