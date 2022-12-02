إيلون ماسك يحظر حساب كاني ويست على تويتر مرة اخرى بتهمة التحريض على العنف

قال ماسك إن سبب الحظر هو أن ويست انتهك مرة أخرى قانون تويتر الذي يمنع التحريض على العنف.

أعلن مالك موقع تويتر ، إيلون ماسك ، اليوم (الجمعة)، أن شبكة التواصل الاجتماعي أوقفت حساب كاني ويست، بعد أن خالف اللوائح على تويتر للتحريض على العنف. جاء الحظر بعد أن أثار ويست ضجة أمس أثناء ضيفه في برنامج اليمين المتطرف أليكس جونز الذي أشاد فيه بالطاغية والزعيم النازي أدولف هتلر وسخر من نتنياهو.

كما وأشاد مغني الراب كانييه ويست بالزعيم النازي أدولف هتلر، معتبرا ان اليهود لا يمكن ان يفرضوا عليه من يحب او لا يحب.

وردا على سؤال حول موقفه من هتلر، خلال استضافته في برنامج اليميني المتطرف اليكس جونز مساء الخميس، قال ويست الذي بات يعرف باسم ييه "حسنا، ارى فيه الكثير من الصفات الطيبة".

واضاف "انا احب الجميع. الشعب اليهودي لا يستطيع ان يقول لي- بامكانك ان تحبنا او بامكانك ان تحب ما نفعله بعقودك-. ولكن هذا الرجل (هتلر) ابتكر الطرق السريعة وابتكر هذا المايكروفون الذي استخدمه كموسيقي"

وكان مقربون من ويست كشفوا عن انه كان يريد اطلاق اسم “هتلر” على ألبومه الصادر في 2018، لكنه تراجع في نهاية المطاف واختار له اسم “ييه”.

وكثف ويست (45 عاما) خلال الفترة الماضية تصريحاته على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي وصفت بانها معادية للسامية.