شركة رافائيل الإسرائيلية وشركة لوكهيد الأمريكية تعملان على تطوير منظومة أسلحة عالية الطاقة تعمل بالليزر

أضافت الشركتان، أن "إيرون بيم" اجتاز سلسلة من الاختبارات في العام الماضي "أثبتت القدرة التشغيلية للنظام".

نصت اتفاقية شراكة موقعة مؤخرًا بين شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتصنيع السلاح وشركة رافائيل الإسرائيلية على إنشاء منظومة أسلحة عالية الطاقة تعمل بالليزر بالاعتماد على تقنية قيد التطوير بالفعل في إسرائيل ويمكن أن تكون جاهزة للسوق العام المقبل.

وقالت الشركتان الاثنين الماضي، إن الفكرة هي إنتاج نسخة يتم توجيهها نحو السوق الأمريكية ومناطق أخرى من نظام الدفاع الجوي "إيرون بيم" "الشعاع الحديدي" المعتمد على الليزر والذي تطوره شركة رافائيل ووزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضافت الشركتان، أن "إيرون بيم" اجتاز سلسلة من الاختبارات في العام الماضي "أثبتت القدرة التشغيلية للنظام".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رافائيل الإسرائيلية، يوآف هار- إيفن، "من المتوقع أن يكون الليزر هو أول نظام دفاع جوي أرضي عملي على الإطلاق ضد التهديدات بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار. يجب دمجها في وضع الدفاع الجوي الإسرائيلي بهدف الدفاع عن البنية التحتية الحيوية والمواقع الاستراتيجية وقوات المناورة والمراكز السكانية.

بدورها أكدت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أنها تعتزم الاستفادة من خبرتها في مجال التكنولوجيا الدفاعية التي امتدت لعقود من أجل المشاركة بكفاءة وفعالية في تطوير "هيلوس" القائم على الشعاع الحديدي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، فرانك سانت جون، "هذه القدرة الفريدة ستعزز نظام الدفاع الجوي والصاروخي الحيوي لإسرائيل ، ونحن نتشرف بفرصة توسيع دور لوكهيد مارتن كزميل أمني لدولة إسرائيل".