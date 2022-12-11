بعد 50 عاما: الولايات المتحدة تستعد للعودة إلى القمر

احتفلت وكالة ناسا بالذكرى الخمسين لآخر مهمة مأهولة على القمر مع وعد بالعودة

يعود أرتميس 1 من ناسا إلى الأرض يوم الأحد، في ختام مهمة مدتها 25 يومًا وهي خطوة صغيرة أخرى، في قفزة البشرية العملاقة إلى القمر.

تتزامن عودتها، في الذكرى الخمسين لآخر مرة هبط فيها البشر على سطح القمر - عندما هبطت وحدة الرحلات القمرية (LEM) التابعة لأبولو 17، والتي تحمل رائد الفضاء يوجين سيرنان، ورائد الفضاء هاريسون شميدت، على سطح القمر. وهاك فإنه يعاد إحياء أعظم انتصار علمي وتكنولوجي للبشرية – بعد مرور 50 عامًا.

احتفلت وكالة ناسا بالذكرى الخمسين لآخر مهمة مأهولة على القمر مع وعد بالعودة - وقريبًا، حيث سيتم اختبار الصاروخ الفضائي الجديد الذي سيعيد البشرية إلى أقرب جيراننا من خارج الأرض. أرتميس في طريقه إلى الديار قادماً من القمر، حاملاً الكبسولة التي ستهبط يومًا ما برواد الفضاء على القمر مرة أخرى. انطلقت في رحلتها الأولى من فلوريدا الشهر الماضي - وحلقت فوق القمر الأسبوع الماضي ... استعدادًا لنسخة أرتميس 2 في عام 2024.

أشار مدير الرحلة جود فريلينج إلى أن كل ما طُلب من المركبة القيام به، فعلته، لقد فعلت ذلك بشكل استثنائي.

لا يزال أمامنا عدد قليل من الأهداف الأولية، والمهمة تسير على ما يرام. قال مايك سارافين ، مدير مهمة Artemis، لقد أنجزنا عددًا من الأهداف الإضافية، بما يتجاوز ما خططنا للاختبار المبدئي، ولكن لا يزال أمامنا بعض المخاطر ".

إنه نفس الانتصار الذي شعر به رواد الفضاء والتحكم في المهمة في كانون الأول/ ديسمبر 1972 عندما دبت الحياة في محركات أبولو 17 لأخذ الطاقم الأول والأخير إلى القمر. كانت أبولو 17 تتويجًا لملحمة أمريكية استمرت 11 عامًا لتحقيق الهدف الذي حدده الرئيس جون كينيدي في عام 1961 وهو "هبوط رجل على سطح القمر وإعادته بأمان إلى الأرض".

كما يسجل التاريخ، فعلت أمريكا ذلك ست مرات، حيث سار 12 رائد فضاء واستكشفوا سطح القمر في مهمات معقدة بشكل متزايد. في الأصل، كان من المخطط أن تكون هناك ثلاث بعثات أخرى لأبولو إلى القمر، لكن الشعور بأن الولايات المتحدة قد حققت هدفها مع أول هبوط على سطح القمر في عام 1969، والشعور المتزايد بين الكونجرس والجمهور بأن الأموال التي تنفق على برنامج أبولو يمكن صرفها بشكل أفضل في مناح أخرى، فقد تم إلغاء المهام الثلاث الأخيرة بسبب قطع الميزانيات عن وكالة ناسا.

مما يعني أنه ، بينما كان يستعد لدخول LEM للإقلاع مرة أخرى إلى وحدة القيادة التي تدور في الأعلى ، سيصبح Cernan آخر إنسان على سطح القمر لنصف القرن المقبل - على الأقل. سواء أدرك أي شخص أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً حتى تعود البشرية إلى القمر ، فهذا أمر مطروح للنقاش. وكذلك الأمر فيما إذا كان أي شخص ، باستثناء موظفي ناسا وعشاق الفضاء ، قد اهتم فعلاً في ذلك الوقت.

كان الجمهور الأمريكي يشعر بالضيق تجاه الهبوط على سطح القمر - فقد انخفض جمهور المشاهدين عبر شاشة التلفزيون مع كل هبوط لأبولو - وإذا اكتسبت أبولو 17 الشهرة بمرور الوقت فقط، لم يكن ذلك بسبب أي شيء حققته، ولكن لأنها كانت المهمة الأخيرة من نوعها. تمحورت تعليقات شميدت في حينه أكثر حول سطح القمر منه على المهمة، عندما حثه سيرنان على النظر إلى الأرض، كرة من الرخام الأزرق على بعد 238.855 ميلًا.

فقال شميدت: "آه ، متى رأيت أرضًا واحدة، فإنك قد رأيتها جميعًا."