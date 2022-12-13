علماء بوزارة الطاقة الأمريكية يكشفون عن اختراق كبير في مجال الاندماج النووي

قالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن "اختراق علمي كبير" حققه باحثوها في مجال الاندماج النووي

كشف علماء بوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق "اختراق علمي كبير" في مجال الاندماج النووي، يرجح أن يحدث ثورة في إنتاج الطاقة على الأرض.

وقال مختبر لورانس ليفرمور الأمريكي التابع للوزارة، فإن تجربة أجراها الأسبوع الماضي "أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة" المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن "اختراق علمي كبير" حققه باحثوها في مجال الاندماج النووي، وهي تكنولوجيا ينظر إليها على أنها مصدر ثوري بديل للطاقة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء، معلقا على الإنجاز العلمي، إن "التضخم في الولايات المتحدة ينخفض" وإن "الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح، رغم أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

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ستوفر هذه النتيجة أخيرا دليلا على المبادئ الفيزيائية التي حددها باحثو الاندماج قبل عقود. وستمثل ما قال توني رولستون، المحاضر في جامعة كامبريدج، إنه "نجاح للعلم".

مثل الانشطار، يكون الاندماج خاليا من الكربون أثناء التشغيل، ولكن مزاياه لا تتوقف عند هذا الحد؛ فهو لا يطرح خطر حدوث كارثة نووية وينتج نفايات مشعة أقل بكثير من الانصهار، ولكن الطريق ما زال طويلا قبل أن يصبح الاندماج قابلا للتطبيق على نطاق صناعي.

وحسب علم الفيزياء جيريمي تشيتندين "لتحويل الاندماج إلى مصدر طاقة، سنحتاج إلى زيادة ما نكسبه من الطاقة على نحو أكبر. سنحتاج أيضا إلى إيجاد طريقة لإعادة إنتاج التأثير نفسه على نحو متكرر وبتكلفة أقل بكثير قبل أن نتمكن من تحويل هذا بشكل واقعي إلى محطة لإنتاج الطاقة".

بدوره، قال إريك لوفيفر مدير المشروع في لجنة الطاقة الذرية الفرنسية إن ذلك قد يستغرق 20 أو 30 عاما أخرى.

ولكن خبراء المناخ يحذرون من أن العالم لا يمكنه الانتظار كل هذا الوقت لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من تأثيراته الخطيرة.