علماء بوزارة الطاقة الأمريكية يكشفون عن اختراق كبير في مجال الاندماج النووي

كشف علماء بوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق "اختراق علمي كبير" في مجال الاندماج النووي، يرجح أن يحدث ثورة في إنتاج الطاقة على الأرض.

وقال مختبر لورانس ليفرمور الأمريكي التابع للوزارة، فإن تجربة أجراها الأسبوع الماضي "أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة" المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن "اختراق علمي كبير" حققه باحثوها في مجال الاندماج النووي، وهي تكنولوجيا ينظر إليها على أنها مصدر ثوري بديل للطاقة.

