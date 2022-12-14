دراسة : تطوير تقنية جديدة يمكنها التحكم بشكل أفضل في تأثير الأدوية في جسم الإنسان

يتم إنشاء هذه الأجزاء داخل الخلية المضيفة وتحتوي على المواد اللازمة لصنع جزيئات فيروسية أخرى

قام باحثون في جامعة تل أبيب، بتطوير تقنية جديدة يمكنها التحكم بشكل أفضل في تأثير الأدوية في جسم الإنسان، وذلك بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وتعد هذه التكنولوجيا مستوحاة من "المصانع الفيروسية" التي صنعها فيروس الحصبة عندما يصيب خلية.

ويتم إنشاء هذه الأجزاء داخل الخلية المضيفة وتحتوي على المواد اللازمة لصنع جزيئات فيروسية أخرى، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن هذه "المصانع الفيروسية" هي في الواقع هياكل شبيهة بالسوائل.

وتمت هذه الدراسة بقيادة طالب الدكتوراه إيتاي كاتسير، وصمم الباحثون الببتيد - وهو بروتين صغير - يشكل مقصورات تشبه "المصانع الفيروسية". ثم تمت إضافة عنصر فريد إلى الببتيد: التحكم في التغليف وإطلاق الجزيئات باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

Tel Aviv University (من اليسار إلى اليمين): تلالت ماسارانو ، والدكتور أفيجيل باروخ ، والدكتور أيالا لامبل

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أيالا لامبل، التي أشرفت على البحث: "كان هدفنا تصميم مقصورات شبيهة بالسائل من مجموعة معقدة من جزيئات الببتيد والحمض النووي الريبي والتي ستسمح بالتغليف الفعال للعديد من الجزيئات الحيوية مع الحفاظ على بنيتها الأصلية.

وأضافت الدكتورة أيالا لامبل: "لقد أظهرنا أنه من خلال تعريض المقصورات لضوء الأشعة فوق البنفسجية وإطلاق مجموعة الحماية، يمكننا التحكم في إطلاق الجزيئات الحيوية المغلفة"، مشيرة إلى "خاصية فريدة أخرى لهذا النظام هي النفاذية العالية والقدرة الاستيعابية للجزيئات المغلفة ، والتي تحدها التقنيات الحالية جزئيًا."

"وتسمح هذه التكنولوجيا بإمكانيات للتطبيقات الطبية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك تغليف وتسليم وإطلاق الأدوية والبروتينات والأجسام المضادة أو الجزيئات العلاجية الأخرى."