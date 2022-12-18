هل ستخرج "قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي" من أزمتها؟

مسؤولون في مجال الهايتك الإسرائيلي الذي يُعتبر قاطرة اقتصاد البلاد، يعانون من تبعات رفع الفائدة

أعلنت شركة إنتل عملاقة التكنولوجيا، أنها ستُسرّح عشرات العمال في إسرائيل، وستعرض على الآلاف الآخرين التقاعد الطوعي، كجزء من خطة الإشفاء العالمية، التي أعلنت عنها في تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ بداية كانون الأول/ديسمبر، تم تسريح مئات العمال في صناعة الهايتك الإسرائيلية، الذي يُعتبر عماد اقتصاد البلاد بل ورئته الاقتصاد وقاطرته. وفي الوقت نفسه، تعلن شركات ناشئة أصغر في إسرائيل، عن إغلاق أبوابها. وبحسب مسؤولين في مجال التقنية العالية في إسرائيل، فإن الأزمة هي عبارة عن إيجاد بديل عن الأموال. فعندما كانت أسعار الفائدة صفرًا، كان الاستثمار بالتكنولوجيا قرارا صائبا. بمعنى تحويل الأموال إلى عالم التكنولوجيا. أما اليوم، وفي ظل فائدة عالية، يمكن استرداد مبالغ كبيرة من الأموال وهي على شكل ودائع. ليصبح الناس أكثر حرصًا بشأن المغامرات في التكنولوجيا.

ووصف عاموس حجاج المدير العام لشركة الحوسبة الإسرائيلية أوبتي-بس الفترة بـ "الصعبة على كل الشركات، حتى تلك التي تعتبر، ذات إيرادات كبيرة"، مشيرا إلى أن المسؤولين في القطاع داخل إسرائيل، أصبحوا "مطالبين بالتفكير قبل تجنيد الموظفين، وليس كما في السابق". وتنبأ يوفال بار أور، المسؤول في شركة تقنية أخرى، أن الأزمة الحقيقية لم تحل بعد، وأضاف "سنرى المزيد من موجات تسريح العمال، كلما اقتربنا من شهر شباط (فبراير) سنشهده بشكل أقوى. هناك استعدادات للعاصفة، التي لم تضرب بعد".