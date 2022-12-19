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مستخدمو تويتر يصوتون تأييدا لرحيل ايلون ماسك عن المنصة

i24news

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أطلق Elon Musk استطلاعًا للرأي في 19 كانون الأول (ديسمبر) ويضع بقاءه على رأس الشبكة الاجتماعية على المحك
Chris DELMAS / AFPأطلق Elon Musk استطلاعًا للرأي في 19 كانون الأول (ديسمبر) ويضع بقاءه على رأس الشبكة الاجتماعية على المحك

اقترح ايلون ماسك على مستخدمي تويتر أن يشاركوا في التصويت على استطلاع وانه سيحترم النتائج التي يظهرها في إشاره إلى موافقته على التنحي عن إدارة تويتر

اقترح ايلون ماسك على مستخدمي تويتر أن يشاركوا في التصويت على استطلاع وانه سيحترم النتائج التي يظهرها في إشاره إلى موافقته على التنحي عن إدارة تويتر بحال رغب الجمهور بذلك. 

وأظهر الاستطلاع غلبة لأصوات مؤيدي رحيل ماسك عن هذه المنصة.

https://twitter.com/i/web/status/1604669565090275328

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