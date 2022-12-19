مستخدمو تويتر يصوتون تأييدا لرحيل ايلون ماسك عن المنصة

اقترح ايلون ماسك على مستخدمي تويتر أن يشاركوا في التصويت على استطلاع وانه سيحترم النتائج التي يظهرها في إشاره إلى موافقته على التنحي عن إدارة تويتر

اقترح ايلون ماسك على مستخدمي تويتر أن يشاركوا في التصويت على استطلاع وانه سيحترم النتائج التي يظهرها في إشاره إلى موافقته على التنحي عن إدارة تويتر بحال رغب الجمهور بذلك. وأظهر الاستطلاع غلبة لأصوات مؤيدي رحيل ماسك عن هذه المنصة. https://twitter.com/i/web/status/1604669565090275328 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .