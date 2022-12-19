واتس أب يطلق ميزة جديدة تتعلق بحذف الرسائل

وتهدف هذه الميزة لتجنب الاحراج الذي يتعرض له مستخدمون عندما يحذفون رسائل لديهم فقط

أطلق تطبيق "واتس اب" اليوم ميزة جديدة أطلق عليها اسم Accidental delete والتي تتيح للمستخدمين نافذة فرص لخمسة ثواني للندم على النقر "المحو فقط عندي"، وبدلها سيتيح النقر على "حذف للجميع" والتي على الأرجح كانوا ينوون القيام بها.

جاءت الميزة الجديدة بعد شكاوى من مستخدمين كثر حول العالم أبلغوا أنهم ضغطوا أكثر من مرة عن طريق الخطأ "احذف فقط عندي" عندما أرادوا محو رسالة بعثت الى الشخص الخطأ أو في المجموعة الخطأ. وبعد محاولة غير ناجحة، اكتشف المستخدمون لخيبة أملهم بأن الصورة الغير مناسبة التي كانوا ينوون إرسالها الى أزواجهم أو زوجاتهم بقيت معروضة أمام جميع الأهالي القلقين في مجموعة الواتس الخاصة بالروضة، لكنها حذفت من أجهزتهم الخاصة تماما.

الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي أندرويد و IOS. المستخدمون يمكنهم الاختيار مجددا كيف يرغبون حذف الرسالة وما هو أفضل زر حذف بالنسبة لهم، ولذلك سيتجنبون الشعور بالاحراج الغير مرغوب.