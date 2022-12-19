شاب إسرائيلي (17عاما) يكتشف ثغرة بموقع الكتروني للجيش الإسرائيلي ويبلغ عنها

الشاب تصفح موقع عسكري قبل شهرين وبه مشاريع بنية تحتية واسعة وحساسة أمنيا

نجح شاب إسرائيلي (17 عاما) بالصف الثاني عشر والذي تعلم بنفسه علم البرمج، بالتصفح قبل شهرين في بوابة الطوارئ الوطنية لقيادة الجبهة الداخلية التي يعمل الجيش الإسرائيلي على إدارتها. وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" أبلغ الشاب عن الثغرة للجهاز السيبيراني الوطني وتم إغلاقه.

الشاب شاي ماللو حاول ونجح عن طريق البوابة الالكترونية الوصول الى موقع منفصل، تابع لقسم الحماية للجيش الاسرائيلي، وتم العثور على مشاريع بنية تحتية واسعة وذات حساسية أمنية عالية. الشاب عثر على مشاريع شملت أنظمة رادارات وكاميرات حرارية ومخازن أسلحة بالبلدات الحدودية المختلفة على طول وعرض دولة إسرائيل.

الشاب مالول الذي يعمل أيضا في شركة ناشئة صغيرة، قرر طلب المشورة من مديريه. وعمل كما هو متوقع وقام بالتبليغ عن الثغرة لجهاز السايبر الوطني. وهم بدورهم نقلوا التقرير الى الجيش الإسرائيلي وتم إغلاق الثغرة للبرامج العسكرية الحساسة.

مشاريع الجيش الإسرائيلي يتم إدارتها دائما في أنظمة مغلقة، لكن يوجد مشكلة في إدارة المشاريع مع جهات مدنية عندما تكون الواجهة متصلة مع انترنت مفتوح. وفي هذا الصدد أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التفاصيل وقال:"الحديث يدور عن موقع موجود في مراحل البرمجة والبناء وبالفعل تم إزالة المحتوى بنفس الوقت، وأيضا تم تنقيح الإجراءات لمنع حوادث مشابهة".