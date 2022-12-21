إسرائيل: توثيق مذهل لأسماك "نصر الله" في خليج ايلات

هذه الاسماك معروفة في المحيط الهندي والمحيط الهادئ وهي أسماك سامة لكنها ليست خطيرة

شوهدت صباح اليوم الاربعاء مجموعة من أسماك السلور المرجاني السامة المعروفة باسم "سمكة نصرالله" في خليج ايلات جنوب إسرائيل، وفي توثيق فيديو شوهدت المجموعة وهي تتجول في المياه مثل كرة كثيفة. الحديث يدور عن أحد الأنواع المعروفة بالمحيطين الهندي والهادئ وخليج ايلات يعتبر أحد مناطق انتشارها.

هذه الأسماك تميل إلى الاندماج مثل كرة كثيقة وتحركها في المياه مثيرة للاعجاب بسبب جمالها.

تعرف الأسماك المرجانية السامة بكيفية مقاومتها عن طريق السم الموجود في العامود الفقري على الزعنفة الظهرية وعلى طول الزعنفة السفلية.

نتيجة لذلك، وبسبب الشارب أطلق على هذه الاسماك لقب "نصر الله"، في سلطة الطبيعة والحدائق يشددون أن الأسماك في بيئتها الطبيعية لا تشكل خطورة على المستجمين.