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إسرائيل: توثيق مذهل لأسماك "نصر الله" في خليج ايلات

i24news

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سمكة نصر الله في خليج ايلات 21/12/2022
DORON BAROSH/Israel Nature and Parks Authorityسمكة نصر الله في خليج ايلات 21/12/2022

هذه الاسماك معروفة في المحيط الهندي والمحيط الهادئ وهي أسماك سامة لكنها ليست خطيرة

شوهدت صباح اليوم الاربعاء مجموعة من أسماك السلور المرجاني السامة المعروفة باسم "سمكة نصرالله" في خليج ايلات جنوب إسرائيل، وفي توثيق فيديو شوهدت المجموعة وهي تتجول في المياه مثل كرة كثيفة. الحديث يدور عن أحد الأنواع المعروفة بالمحيطين الهندي والهادئ وخليج ايلات يعتبر أحد مناطق انتشارها. 

Video poster

هذه الأسماك تميل إلى الاندماج مثل كرة كثيقة وتحركها في المياه مثيرة للاعجاب بسبب جمالها.  

تعرف الأسماك المرجانية السامة بكيفية مقاومتها عن طريق السم الموجود في العامود الفقري على الزعنفة الظهرية وعلى طول الزعنفة السفلية.  

نتيجة لذلك، وبسبب الشارب أطلق على هذه الاسماك لقب "نصر الله"، في سلطة الطبيعة والحدائق يشددون أن الأسماك في بيئتها الطبيعية لا تشكل خطورة على المستجمين. 

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